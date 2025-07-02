Остап Ступка вперше розповів про онучку

2 липня 2025 18:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Остап Ступка вперше розповів про онучку
Актор Остап Ступка
Пресслужба Нового каналу

Народний артист України Остап Ступка, якого побачите в серіалі «Сім’я по неділях», розповів про вірогідність продовження легендарної акторської династії.

Читайте також«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Напевно, немає такого українця, який би не чув про Богдана Сильвестровича Ступку. Цей український актор став справжньою легендою. І його нащадки тримають планку. Акторську династію продовжив Остап Ступка, якого зовсім скоро, до речі, побачите в ефірі Нового каналу в серіалі «Сім’я по неділях». 
За лаштунками зйомок він розповів про те, чи складно будувати кар’єру з таким прізвищем.

Я завжди відчував та відчуваю відповідальність. А от тиск – ні. Коли вступив до театрального інституту та перші роки після завершення чув розмови й порівняння мене з батьком. Але згодом людина стає окремою творчою одиницею. А відповідальність нікуди не дівається. Незалежно від прізвища, – з усмішкою ділиться Остап Ступка. – Я не раз чув фразу: «Ну, звісно, це ж Ступка!» Але сам ніколи не хизувався своїм прізвищем. Коли люди дізнавались, що я Остап Ступка, то самі йшли назустріч з відкритими обіймами. Дуже давно була ситуація, коли я в кафе познайомився з приємними людьми, ми розговорилися і вирішили обмінятися телефонами. Коли продиктував номер і сказав, хто я та що я, то людина здивувалась і запитала: «А чого ти не використовуєш своє прізвище?» Я відповів: «А що, мушу на кожному кроці казати, що я Ступка? Навіщо? Треба існувати нормально й не хизуватися такими речами».

Актор Остап Ступка / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожLida Lee розповіла про секрети довготривалих стосунків
Чи продовжиться акторська династія – невідомо. Але вірогідність є!

Я прихильник того, що діти самі мають обирати, чим займатися в житті. Станеться акторська династій далі, то станеться. А не станеться, то що поробиш? Це життя, – каже актор. – Але є в мене онука Богдана – дуже красива дівчинка. Вона має хист до акторства. Вже навіть знялась у епізоді для серіалу від Netflix. І якщо Богдана втілить у життя мрію мого батька, а вона, виходить, його правнучка, то буде класно! Він хотів, щоб прізвище досягло Голлівуду (усміхається). Я теж буду від цього дуже щасливий.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Юрій Ткач запропонував дружині обвінчатися після 13-ти років разом
Новини

Юрій Ткач запропонував дружині обвінчатися після 13-ти років разом
Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині
Новини

Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині
М3ҐАН 2.0: у Києві відбувся зірковий показ фільму
Події

М3ҐАН 2.0: у Києві відбувся зірковий показ фільму
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Меломан

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

М3ҐАН 2.0: у Києві відбувся зірковий показ фільму

М3ҐАН 2.0: у Києві відбувся зірковий показ фільму
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Як носити сукні з верхнім одягом: 5 стильних комбінацій на міжсезоння

Як носити сукні з верхнім одягом: 5 стильних комбінацій на міжсезоння
Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині

Переможниця «МастерШеф» Наталка Нікішина розповіла про рівноправ’я в родині

Популярне відео

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Гудімов і Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні
MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті

MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті
МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 13 випуск онлайн від 24.05.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK