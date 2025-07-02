Остап Ступка вперше розповів про онучку

Народний артист України Остап Ступка, якого побачите в серіалі «Сім’я по неділях», розповів про вірогідність продовження легендарної акторської династії.

Напевно, немає такого українця, який би не чув про Богдана Сильвестровича Ступку. Цей український актор став справжньою легендою. І його нащадки тримають планку. Акторську династію продовжив Остап Ступка, якого зовсім скоро, до речі, побачите в ефірі Нового каналу в серіалі «Сім’я по неділях».За лаштунками зйомок він розповів про те, чи складно будувати кар’єру з таким прізвищем.

Я завжди відчував та відчуваю відповідальність. А от тиск – ні. Коли вступив до театрального інституту та перші роки після завершення чув розмови й порівняння мене з батьком. Але згодом людина стає окремою творчою одиницею. А відповідальність нікуди не дівається. Незалежно від прізвища, – з усмішкою ділиться Остап Ступка. – Я не раз чув фразу: «Ну, звісно, це ж Ступка!» Але сам ніколи не хизувався своїм прізвищем. Коли люди дізнавались, що я Остап Ступка, то самі йшли назустріч з відкритими обіймами. Дуже давно була ситуація, коли я в кафе познайомився з приємними людьми, ми розговорилися і вирішили обмінятися телефонами. Коли продиктував номер і сказав, хто я та що я, то людина здивувалась і запитала: «А чого ти не використовуєш своє прізвище?» Я відповів: «А що, мушу на кожному кроці казати, що я Ступка? Навіщо? Треба існувати нормально й не хизуватися такими речами».

Актор Остап Ступка / Пресслужба Нового каналу

Чи продовжиться акторська династія – невідомо. Але вірогідність є!

Я прихильник того, що діти самі мають обирати, чим займатися в житті. Станеться акторська династій далі, то станеться. А не станеться, то що поробиш? Це життя, – каже актор. – Але є в мене онука Богдана – дуже красива дівчинка. Вона має хист до акторства. Вже навіть знялась у епізоді для серіалу від Netflix. І якщо Богдана втілить у життя мрію мого батька, а вона, виходить, його правнучка, то буде класно! Він хотів, щоб прізвище досягло Голлівуду (усміхається). Я теж буду від цього дуже щасливий.

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