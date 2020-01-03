Леся Никитюк стала новым «ревизором»: у Юлии Панковой появилась конкурентка?

3 января 2020 20:00 Александр Кива
Леся Никитюк стала новым «ревизором»: у Юлии Панковой появилась конкурентка?
Леся Никитюк

Ведущая Нового канала прогулялась по Софийской площади в Киеве и даже встретила «дядю» своего пса Рафика

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Леся Никитюк времени зря не теряет. Новый год ведущая «Кто против блондинок?» встретила в ночном клубе вместе с друзьями в наряде, сшитом по ее собственному эскизу. А 2 января неугомонная Леся оправилась в народ – посмотреть на главную елку страны на Софийской площади. А также отведать лакомства, которые продаются на праздничной ярмарке.

Но Леся была бы не Лесей, если бы не придумала на ярмарке что-то эдакое. Подойдя к прилавку с едой, она поздоровалась с продавцами и в шутку представилась «ревизором ярмарок». Неужели у Юлии Панковой, ведущей программы «Ревизор Х» на Новом канале, появилась конкурентка?

«Доброго вечора, це ревізор ярмарок! Зараз ми пробіжимося і подивимося, як тут готують і чи є тут абсолютна чистота. Добрий вечір, у вас тут чисто?», - пошутила Леся в своих соцсетях.

Торговцы от вида Никитюк пришли в восторг. Но та к «ревизорской» работе отнеслась очень серьезно и на лесть не велась.

- Что могу  сказать по поводу ярмарки  на Софийской площади – тут  все очень вкусно, готовят на  месте, а потом разогревают, - резюмировала  ведущая Нового канала. – Красота! А еще ловите лайф-хак – если на морозе у вас замерз телефон, погрейте его над жаровней!

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Своего пса Рафик Леся оставила дома. Но даже на Софийской площади ведущая нашла его «родственника из Лапландии» - аниматора в костюме большого белого медведя, который очень напоминал ее пса.

Напомним, что совсем скоро Леся Никитюк засияет на Новом канале в новом сезоне шоу «Кто против блондинок?». Смотри премьеру уже в феврале!

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