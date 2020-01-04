Сергей Никитюк негативно высказался о стиле Аллы Костромичевой
В эфире новогоднего спецпроекта Нового канала «КІЛЬКА ПАРОДІЙ» эксперт реалити «Топ-модель по-украински» Сергей Никитюк сказал Алле Костромичевой, что она ужасно одевается.
Однако не все разделяют мнение о том, что у Аллы хороший вкус в одежде. К примеру, Сергей Никитюк специально позвонил коллеге по реалити в Нью-Йорк, чтобы высказаться о ее нарядах.
Дело было на шоу Нового канала «КІЛЬКА ПАРОДІЙ», где гостями программы стали Сергей Никитюк и Владимир Демчинский. Ведущий шоу Сергей Притула предложил экспертам реалити «Топ-модель по-украински» принять участие в игре «Действие или вопрос». Ребята тянули карточку с действием, если они отказывались его выполнять, им нужно было ответить на «штрафной» вопрос.
- Очень давно хотел тебе сказать одну штуку, - засмеялся Сергей, - ты отвратительно одеваешься!
- Я присоединяюсь, – выхватил телефон Владимир.
Алла вопросительно подняла брови и раскрыла рот от удивления, но услышав аплодисменты, поняла, что ребята просто пошутили.