Живой Кен готовится к операции по смене пола: Всегда ощущал себя Барби! — ФОТО

36-летний Родриго Алвес перенес множетсво пластических операций.

Мужчина решил стать живым воплощением куклы Кена, и это у него получилось. Правда, на достигнутом он решил не останавливаться и... сменил пол, пишет Woman.

Родриго Алвес — довольно известен в Америке. Мальчику с детства импонировал образ Кена, эдакого идеального мужчины. Повзрослев, он решил стать таким же — и даже лучше. Для этого он сделал более полусотни пластических операций: скорректировал лицо, зубы, губы, форму носа, бровей, скул. Даже пресс у «живого Кена» искусственный, о чем он открыто заявлял в своем Инстаграме.

Исполнив заветную мечту, мужчина не успокоился и заявил, что на самом деле «всегда чувствовал себя Барби».

Не долго думая, Алвес решился на еще одну серию операций — теперь уже по смене пола. Пресс пришлось выкачать из тела, а заодно — удалить пару «лишних» ребер. Некоторое время Родриго вынужден был ходить в корсете, чтобы приучить тело к новой талии.

В интервью The Mirror он поведал, что уже три месяца живет «как женщина». За это время он успел нарастить себе волосы, сделать более женственные черты лица и, разумеется, закупить новый гардероб. Под четким руководством врача Родриго принимает гормоны, а внешне сейчас практически не отличается от женщин, которые злоупотребляют «уколами красоты».Теперь «живой Кен» просит обращаться к нему в женском роде и называть Родди. «Я люблю быть женщиной и все, что с этим связано — ходить в хорошие парикмахерские и делать ногти, брови и ресницы. Покупать платья, высокие каблуки и сексуальное белье», — поведала Родди, которая сейчас живет в Лондоне.

В 2020-м Алвес предстоит перенести еще несколько операций — например, по изменению гениталий и увеличению груди. Тогда «живой Кен» действительно перевоплотится в Барби, а чем он займется после очередной трансформации — остается только догадываться.



