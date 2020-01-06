Живой Кен готовится к операции по смене пола: Всегда ощущал себя Барби! — ФОТО
36-летний Родриго Алвес перенес множетсво пластических операций.
Родриго Алвес — довольно известен в Америке. Мальчику с детства импонировал образ Кена, эдакого идеального мужчины. Повзрослев, он решил стать таким же — и даже лучше. Для этого он сделал более полусотни пластических операций: скорректировал лицо, зубы, губы, форму носа, бровей, скул. Даже пресс у «живого Кена» искусственный, о чем он открыто заявлял в своем Инстаграме.
Исполнив заветную мечту, мужчина не успокоился и заявил, что на самом деле «всегда чувствовал себя Барби».
Не долго думая, Алвес решился на еще одну серию операций — теперь уже по смене пола. Пресс пришлось выкачать из тела, а заодно — удалить пару «лишних» ребер. Некоторое время Родриго вынужден был ходить в корсете, чтобы приучить тело к новой талии.
Теперь «живой Кен» просит обращаться к нему в женском роде и называть Родди. «Я люблю быть женщиной и все, что с этим связано — ходить в хорошие парикмахерские и делать ногти, брови и ресницы. Покупать платья, высокие каблуки и сексуальное белье», — поведала Родди, которая сейчас живет в Лондоне.
В 2020-м Алвес предстоит перенести еще несколько операций — например, по изменению гениталий и увеличению груди. Тогда «живой Кен» действительно перевоплотится в Барби, а чем он займется после очередной трансформации — остается только догадываться.