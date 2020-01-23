Голос країни-10: участница проекта попала в базу «Миротворца»
Вокальный проект продолжает не только завоевывать высокие рейтинги.
Несмотря на то, что за плечами у девушки карьера в провокационной группе «Ленинград», Василиса приехала на кастинг 10 сезона «Голосу країни» за новым опыт.
Приезд Старшовой в Украину не прошел зря. Во время выступления на сцене к ней развернулись все тренеры, а в качестве наставника она выбрала Дана Балана.
В настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна 22.08.1994 года рождения, которая в августе 2016 для участия в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым,– сказано на сайте «Миротворца».
Напомним,