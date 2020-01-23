Голос країни-10: участница проекта попала в базу «Миротворца»

Вокальный проект продолжает не только завоевывать высокие рейтинги.

Периодически тренеры и участники «Голосу країни» становятся фигурантами громких новостей. В этот раз «слава» досталось Василисе Старшовой из Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что за плечами у девушки карьера в провокационной группе «Ленинград», Василиса приехала на кастинг 10 сезона «Голосу країни» за новым опыт.

Приезд Старшовой в Украину не прошел зря. Во время выступления на сцене к ней развернулись все тренеры, а в качестве наставника она выбрала Дана Балана.

Василиса Старшова и Дан Балан / instagram.com/vasilisastarshova

Но, похоже, на этом приятные новости для певицы закончатся. Впоследствии выяснилось, что ранее она посещала оккупированный Крым, за что попала в базу «Миротворца».

В настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна 22.08.1994 года рождения, которая в августе 2016 для участия в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым,

– сказано на сайте «Миротворца».

Будет ли Василиса Старшова дальше принимать участие в проекта «Голосу країни-10» – пока неизвестно.

Напомним,