Голос країни-10: участница проекта попала в базу «Миротворца»

23 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: участница проекта попала в базу «Миротворца»
Певица Василиса Старшова
instagram.com/vasilisastarshova

Вокальный проект продолжает не только завоевывать высокие рейтинги.

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Периодически тренеры и участники «Голосу країни» становятся фигурантами громких новостей. В этот раз «слава» досталось Василисе Старшовой из Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что за плечами у девушки карьера в провокационной группе «Ленинград», Василиса приехала на кастинг 10 сезона «Голосу країни» за новым опыт.

Приезд Старшовой в Украину не прошел зря. Во время выступления на сцене к ней развернулись все тренеры, а в качестве наставника она выбрала Дана Балана.

Василиса Старшова и Дан Балан / instagram.com/vasilisastarshova
Но, похоже, на этом приятные новости для певицы закончатся. Впоследствии выяснилось, что ранее она посещала оккупированный Крым, за что попала в базу «Миротворца».

В настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевна 22.08.1994 года рождения, которая в августе 2016 для участия в фестивале «Золотая балка» в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым,
– сказано на сайте «Миротворца».

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 Будет ли Василиса Старшова дальше принимать участие в проекта «Голосу країни-10» – пока неизвестно.

Напомним,

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