Секс на « Charity weekend c Машей Ефросининой»
Каждый третий ребенок готов встретиться с незнакомцем из интернета в реальной жизни…
18 минут нужно на то, чтобы заставить ребенка прислать интимные фото…
В Mercure Kyiv Congress Hotel пройшел Charity Weekend с Машей Ефросининой. Ключевой темой стали вопросы про сексуальное образование детей и кибер безопасность.
Перед 1000 гостей выступили потрясающие лекторы: секс-педагог Юлия Ярмоленко и основательница образовательного проекта про защиту детей в Интернете («Stop sexтинг» ) Анастасия Дьякова. Модератором Charity weekend выступила Маша Ефросинина.
Тема, за которую команда благотворительного проекта вначале боялась браться, вызвала огромный резонанс. После невероятно познавательных выступлений, Юлия, Анастасия и Маша несколько часов давали исчерпывающие ответы на сотни вопросов, поступавшие из зала.
- Что нашим детям нужно знать про секс?
- Когда с ним нужно начать разговаривать про ЭТО?
- Как правильно разговаривать с ребенком про секс?
- Как действовать, если вашего ребенка шантажируют в интернете?
- На что родителям нужно обратить внимание?
Из уст наших спикеров Юлии Ярмоленко и Анастасии Дьяковой мы узнали, что, как и когда детям необходимо рассказывать о сексе и о том, как они устроены!
Что никаких аистов и капусты, что надо уметь объяснить все чесно и доступно. Ради их же безопасности! Чтобы об этом вдруг не рассказал им чужой дядя! Чтобы мальчики и девочки могли распознавать признаки сексуальных домогательств! И самое важное, не боялись рассказать об этом родителям!
О том, как защитить детей от угроз их психики в сети! И какие правильные слова нужно сказать ребёнку, когда в школе ему показали порно «друзья». – делится впечатлениями идейный вдохновитель и сооснователь Charity Weekend Маша Ефросинина.
Сейчас ведутся переговоры со спикерами о такой возможности. Ведь образовательная миссия не менее важна, чем благотворительная.
«Камерный» Charity Weekend (именно так команда благотворительного проекта называет мероприятия, собирающие до 1000 гостей☺) собрал 265 000 гривен. Все вырученные от продаж билетов средства направлены в фонд «Твоя опора» на спасение жизни детей! Генеральным партнёром мероприятия стал бренд One by One.
Напоминаем, что 30 августа состоится 5ый юбилейный Charity weekend. Здоровый день на Арт-заводе Платформа.
Фотограф Альона Подоба