Секс на « Charity weekend c Машей Ефросининой»

27 февраля 2020 22:45 Алла Лысак
Секс на « Charity weekend c Машей Ефросининой»
Секс на « Charity weekend c Машей Ефросининой»
пресс-служба

Каждый третий ребенок готов встретиться с незнакомцем из интернета в реальной жизни…

18 минут нужно на то, чтобы заставить ребенка прислать интимные фото…

Читайте такжеГороскоп на 28 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Дети охотно общаются с незнакомцами в Интернете. Они рассказывают семейные тайны, делятся личными переживаниями. Они думают, что сидя дома, им ничего не угрожает. Но это – иллюзия!

В Mercure Kyiv Congress Hotel пройшел Charity Weekend с Машей Ефросининой. Ключевой темой стали вопросы про сексуальное образование детей и кибер безопасность. 

Перед 1000 гостей выступили потрясающие лекторы: секс-педагог Юлия Ярмоленко и основательница образовательного проекта про защиту детей в Интернете («Stop sexтинг» ) Анастасия Дьякова. Модератором Charity weekend выступила Маша Ефросинина.

Тема, за которую команда благотворительного проекта вначале боялась браться, вызвала огромный резонанс. После невероятно познавательных выступлений, Юлия, Анастасия и Маша несколько часов давали исчерпывающие ответы на сотни вопросов, поступавшие из зала.

  • Что нашим детям нужно знать про секс? 
  •  Когда с ним нужно начать разговаривать про ЭТО?
  •  Как правильно разговаривать с ребенком про секс? 
  •  Как действовать, если вашего ребенка шантажируют в интернете? 
  •  На что родителям нужно обратить внимание?

 Из уст наших спикеров Юлии Ярмоленко и Анастасии Дьяковой  мы узнали, что, как и когда детям необходимо рассказывать о сексе и о том, как они устроены! 

Что никаких аистов и капусты, что надо уметь объяснить все чесно и доступно. Ради их же безопасности! Чтобы об этом вдруг не рассказал им чужой дядя! Чтобы мальчики и девочки могли распознавать признаки сексуальных домогательств! И самое важное, не боялись рассказать об этом родителям!

О том, как защитить детей от угроз их психики в сети! И какие правильные слова нужно сказать ребёнку, когда в школе ему показали порно «друзья». – делится впечатлениями идейный вдохновитель и сооснователь Charity Weekend Маша Ефросинина.

Читайте такжеТОП-5 продуктов, которые не стоит употреблять перед сексом
Темы, поднятые на Charity weekend, крайне важны! После сотни восторженных отзывов в соцсетях и тысяч просьб от людей, которые не смогли попасть на лекторий, команда Charity weekend всерьез задумалась: может стоит  выехать за пределы Киева с этой животрепещущей темой?

Сейчас ведутся переговоры со спикерами о такой возможности. Ведь образовательная миссия не менее важна, чем благотворительная. 

«Камерный» Charity Weekend (именно так команда благотворительного проекта называет мероприятия, собирающие до 1000 гостей☺) собрал 265 000 гривен. Все вырученные от продаж билетов средства направлены в фонд «Твоя опора» на спасение жизни детей! Генеральным партнёром мероприятия стал бренд One by One.

Напоминаем, что 30 августа состоится 5ый юбилейный Charity weekend. Здоровый день на Арт-заводе Платформа. 

Фотограф Альона Подоба

Облако тегов

Маша Ефросинина новости

Материалы по теме

Известного украинского ведущего в Японии приняли за мафиози
Новости

Известного украинского ведущего в Японии приняли за мафиози
У Евгения Кошевого появилась новая напарница в «Рассмеши комика»
Новости

У Евгения Кошевого появилась новая напарница в «Рассмеши комика»
Екатерина Кухар посмеялась над своими формами
Новости

Екатерина Кухар посмеялась над своими формами
Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»
Новости

Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK