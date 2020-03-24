Від пацанки до панянки-4: Парень прыгнул с крыши из-за участниц проекта
Участницы реалити Нового канала Від пацанки до панянки-4 стали свидетелями несчастного случая
– Я побежала первой, – рассказывает участница «Від пацанки до панянки» Юлия #Бандитка Чигринец. – У женщины в коляске спал ребенок, и она не могла ее оставить и догнать парня. Была беспомощна. Я хотела помочь.
– Я побежала за всеми, но не потому, что мне было жаль женщину, – честно признается еще одна «пацанка», Вика #Синяк Кошутина. – У каждого из нас постоянно что-то происходит, и никто не помогает, все проходят мимо. Почему должна помогать я? Поняла, что мне глубоко плевать на чужие проблемы. И, возможно, даже на проблемы моих близких.
– Он говорил: «Не подходи ко мне». А Юля одинаково все равно подходила, и даже схватила его за ногу, – вспоминает, как все было, Владислава Роговенко. – И в один момент он повернулся и прыгнул.
– У меня чуть сердце в пятки не ушло, – делится Юлия #Бандитки Чигринец. – А потом я наклонилась и увидела внизу коробки. Оказалось, он упал на них. И все это было испытанием преподавателей Школы леди.
Педагоги реалити Нового канала действительно разыграли эту сценку с профессиональным каскадером, чтобы убедиться в милосердии учениц.
– Мы хотели узнать, насколько «пацанки» не равнодушны к чужой беде, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Старались показать им, что несмотря на все они могут любить и заботиться о ком-то. Поэтому начали неделю, посвященную добродетельности и порядочности, с такого испытания.Від пацанки до панянки-4» на Новом канале!