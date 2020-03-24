Від пацанки до панянки-4: Парень прыгнул с крыши из-за участниц проекта

Участницы реалити Нового канала Від пацанки до панянки-4 стали свидетелями несчастного случая

Ученицы школы леди попали в очередную передрягу – они стали свидетелями ограбления. Незнакомец прямо средь бела дня на улице выхватил у женщины с ребенком сумку и убежал. Кто-то из-за желания помочь, а кто-то за компанию: «пацанки» бросились догонять преступника.

– Я побежала первой, – рассказывает участница «Від пацанки до панянки» Юлия #Бандитка Чигринец. – У женщины в коляске спал ребенок, и она не могла ее оставить и догнать парня. Была беспомощна. Я хотела помочь.

– Я побежала за всеми, но не потому, что мне было жаль женщину, – честно признается еще одна «пацанка», Вика #Синяк Кошутина. – У каждого из нас постоянно что-то происходит, и никто не помогает, все проходят мимо. Почему должна помогать я? Поняла, что мне глубоко плевать на чужие проблемы. И, возможно, даже на проблемы моих близких.

Девушки догнали грабителя уже на крыше. И тут случилось неожиданное – парень стал угрожать «пацанкам», что прыгнет, если те его не отпустят.

– Он говорил: «Не подходи ко мне». А Юля одинаково все равно подходила, и даже схватила его за ногу, – вспоминает, как все было, Владислава Роговенко. – И в один момент он повернулся и прыгнул.

– У меня чуть сердце в пятки не ушло, – делится Юлия #Бандитки Чигринец. – А потом я наклонилась и увидела внизу коробки. Оказалось, он упал на них. И все это было испытанием преподавателей Школы леди.

Педагоги реалити Нового канала действительно разыграли эту сценку с профессиональным каскадером, чтобы убедиться в милосердии учениц.

– Мы хотели узнать, насколько «пацанки» не равнодушны к чужой беде, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Старались показать им, что несмотря на все они могут любить и заботиться о ком-то. Поэтому начали неделю, посвященную добродетельности и порядочности, с такого испытания.

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