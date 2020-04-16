У каждого своя ложь: Ольга Павловец рассказала о любимом завтраке

Ольга Павловец исполнила главную роль в сериале «У каждого своя ложь».

С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители продолжают следить, как ее героиня, врач-гинеколог Лиза, кардинально меняет свою жизнь. Актриса Ольга Павловец рассказала, какой завтрак является ее любимым и чем по утрам кормит деток.

По словам актрисы, она предпочитает легкий и сытный завтрак с ароматным кофе и свежевыжатым соком.

«Мой любимый завтрак – это яйца Бенедикт на гренках из свежей булочки с ломтиком слабосоленого лосося или бекона. Может также быть немножечко фасоли в томате. Обязательно чашечка кофе с добавлением сливок. Люблю кокосовые сливки с утра, а потом, в течение дня, я пью черный кофе. Еще очень нравится свежевыжатый апельсиновый сок со спирулиной.

Что касается детей, они у меня едят по утрам кашу – овсянку на молоке с ягодами, перетертыми с сахаром. Это на самом деле очень вкусно, и я сама с удовольствием за ними подъедаю (улыбается)», – рассказывает актриса.

Смотрите мелодраму «У каждого своя ложь» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ!