Звездная косметичка: Актриса Анастасия Чепелюк рассказала, как заботится о коже

Анастасия Чепелюк исполнила одну из главных ролей в сериале «У каждого своя ложь».

С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители продолжают следить, как ее героиня, актриса Марта, любыми способами борется за свое место под солнцем. На телеэкранах и в жизни девушка выглядит прекрасно. Как ей это удается? Актриса Анастасия Чепелюк рассказала, что всегда носит в косметичке и какие ритуалы ухода за кожей для нее обязательны.

По словам актрисы, особых секретов у нее нет, а главные средства в косметичке – самые универсальные.

«Главные атрибуты моей косметички – гигиеническая помада и крем для рук. Больше ничего и не нужно! Сейчас пользуюсь увлажняющим бальзамом для губ SHISEIDO, а руки спасает крем DOLCE MILK Молоко и шоколад.

Мои главные ритуалы по уходу за кожей – это очищение и увлажнение. Не расстаюсь с мицеллярной водой La Roche-Posay и кремом для лица VICHY. Люблю лосьоны и крема для тела от Victoria’s Secret, очень вкусно пахнут и неплохо увлажняют. Поддерживаю себя в форме исключительно с помощью спорта и режима питания. Никаких секретов, всё просто. В наше время необязательно тратить деньги на дорогие спортзалы, заниматься можно и дома. В одном только YouTube тысячи отличных силовых и кардио видеоуроков. А правильное питание – это просто верная самоорганизация! Нужно всего лишь начать! Всё получится», – делится Анастасия.

Напомним, 12-серийная мелодрама «У каждого своя ложь» выходит с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ!