У каждого своя ложь: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 14.04.2020)

14 апреля на СТБ зрители увидели 9 серию сериала У каждого своя ложь.

Смотрите в 9 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 9 серия от 14.04.2020 Алексей рассказывает Лизе всю правду о своем исчезновении. Все это время он скрывался в надежном месте, чтобы спасти бизнес от рейдерского захвата, а себя и Лизу – от жестокой расправы. Он умышленно инициировал свою смерть, чтобы спровоцировать людей Багирова к решительным действиям. Сможет ли Лиза простить Алексея? Ответ – в 9 серии У каждого своя ложь.

Лиза встречается с Гудилиным и рассказывает ему всю правду. Она просит поставить их отношения на паузу, чтобы она могла все обдумать и решить, как жить дальше. Что подскажет ей сердце?

9 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua