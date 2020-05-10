Від пацанки до панянки-4: участница реалити обручилась, а потом сдала кольцо в ломбард

Вика #Синяк Кошутина приняла предложение руки и сердца, а потом сдала кольцо в ломбард.

В 11-м выпуске проект «Від пацанки до панянки» (Новый канал) покинула самая эпатажная участница – 20-летняя одесситка Вика #Синяк Кошутина. Девушка не впервые оказалась под угрозой вылета, но в прошлый раз ее спасла Вика #Боксерша Алехина, отдав свой иммунитет. Попытка продолжить работу над собой оказалась для #Синяка провальной. Преподаватели Школы леди не увидели в девушке стремления стать лучше, поэтому отправили ее домой.

После вылета с проекта Вика Кошутина приняла участие в «Пацанском краш-тесте», который выходит на сайте и YouTube-канале Нового. Экс-ученица Школы леди поделилась горькими воспоминаниями о жизни до «Від пацанки до панянки». В частности, она рассказала о своей первой любви – о парне, которому она безгранично доверяли и который в итоге разбил ее хрупкое сердце.

Никита – мой первый парень во всем, – вспоминает участница. – Ради него я была готова на все подвиги мира! Набила даже татуировку, чтобы ему соответствовать. Он был старше меня на пять лет, никому из моей семьи и близких не нравился. Мы встречались три года. Потом он уехал на год работать в другой город, старался приезжать ко мне каждый месяц. Тут и случился разлад в отношениях. Мы постоянно ругались, это было невыносимо, но я держалась во имя сильных чувств.

Від пацанки до панянки 4 сезон Вика #Синяк Кошутина / пресс-служба Нового канала

На 17-й день рождения Вики молодой человек сделал ей предложение, и она без раздумий согласилась. Но на этом любовная драма в жизни девушки не закончилась.

Мой парень сделал мне предложение в день рождения, – с грустью в глазах рассказала Вика Кошутина. – Конечно, я ответила «Да!». Но ссоры тянулись, недопонимание росло, и я начала встречаться со своим лучшим другом. Он оказывал мне больше поддержки и тепла, чем мой жених. Получается, на тот момент у меня было два парня. Вскоре Никита предложил мне расписаться, и я снова вернулась к нему, бросив друга. В итоге в два часа ночи он выгнал меня из дома из-за того, что я хотела прогуляться по городу с подружками. После этого я сильно заболела, подхватила ангину...

Решение поставить финальную точку в отношениях с Никитой Вика приняла без колебаний.

Не зря все-таки говорят, что от любви до ненависти – один шаг, – отметила Вика Кошутина. – В тот день я переосмыслила все. Я так сильно любила его три года, а он все испортил в один миг. После проекта «Від пацанки до панянки» мне позвонила его бывшая девушка и рассказала о том, что во время наших отношений они встречались. Мне было больно это слышать. Я не понимала, как так можно. Постоянно задавалась вопросом: «Неужели кольцо у меня на пальце вообще для него ничего не значило?» В итоге я пошла и сдала кольцо в ломбард.

Напомним,