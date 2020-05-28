Хейли Бибер подаст в суд на пластического хирурга, рассказавшего о ее операциях

Хейли Бибер подаст в суд на пластического хирурга, рассказавшего о ее операциях / instagram.com/haileybieber

Звезду возмутил ролик пластического хирурга в TikTok, в котором он сравнил фотографии Хейли Болдуин (Бибер), сделанные десять лет назад и сейчас.

Из-за ролика в TikTok в Голливуде разгорелся настоящий скандал! Хейли Бибер решила привлечь к делу своих юристов после того, как пластический хирург Дэниэл Баррет сравнил снимки модели и сделал вывод, что Хейли существенно изменила свою внешность.

Пока что юристы пытаются урегулировать спор без суда, они уже потребовали у пластического хирурга удалить ролик и опубликовать опровержение. На все это Баррету дали 24 часа. Если он не согласится на условия, то Хейли пойдет в суд.

Хейли Бибер 2020 год

Даниэль Баррет сделал выводы, что Хейли прибегла к ринопластике, изменила форму подбородка, увеличила губы и сделала более выразительными скулы.

Примечательно, что доктор в TikTok стал не первым, кто заподозрил Хейли в пластике. Буквально за несколько дней до этого в Instagram аудитория тоже принялась сравнивать фото Хейли. Звезда тогда ответила, что в таких коллажах используются отретушированные фото, на самом деле она не выглядит сейчас так.

Я никогда ничего не делала со своим лицом. Так что если вы и дальше собираетесь сравнивать меня 13-летнюю со мной 23-летней, то хотя бы используйте нормальные фотографии, которые не были отредактированы.

Хейли Болдуин 2010 год

Напомним,