Хейли Бибер подаст в суд на пластического хирурга, рассказавшего о ее операциях
Звезду возмутил ролик пластического хирурга в TikTok, в котором он сравнил фотографии Хейли Болдуин (Бибер), сделанные десять лет назад и сейчас.
Из-за ролика в TikTok в Голливуде разгорелся настоящий скандал! Хейли Бибер решила привлечь к делу своих юристов после того, как пластический хирург Дэниэл Баррет сравнил снимки модели и сделал вывод, что Хейли существенно изменила свою внешность.
Пока что юристы пытаются урегулировать спор без суда, они уже потребовали у пластического хирурга удалить ролик и опубликовать опровержение. На все это Баррету дали 24 часа. Если он не согласится на условия, то Хейли пойдет в суд.
Даниэль Баррет сделал выводы, что Хейли прибегла к ринопластике, изменила форму подбородка, увеличила губы и сделала более выразительными скулы.
Я никогда ничего не делала со своим лицом. Так что если вы и дальше собираетесь сравнивать меня 13-летнюю со мной 23-летней, то хотя бы используйте нормальные фотографии, которые не были отредактированы.
Напомним,