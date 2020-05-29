Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Сегодня, 29 мая, певец GENA VITER отмечает свой День рождения долгожданной музыкальной премьерой «Мона Лиза».
- «Мона Лиза» уже на всех площадках! Скачивайте, слушайте, оставляйте отзывы. Это мой презент для вас, а мой самый главный подарок – это вы, моя любимая публика. Пусть вам моя «Мона Лиза» дарит приятные, тёплые эмоции! Жду с нетерпением наших с вами встреч в туре, который состоится осенью.
Новинка музыканта была издана лейблом Kontramarka. Автор трека «Мона Лиза» - композитор Дмитрий Сысоев, саундпродюсер - Томаш Лукач (LUCKACHSOUND).