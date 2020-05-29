Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

29 мая 2020 09:30 Александр Кива
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
Певец Гена Витер

Сегодня, 29 мая, певец GENA VITER отмечает свой День рождения долгожданной музыкальной премьерой «Мона Лиза».

Читайте такжеВ косухе и на мотоцикле: дерзкая Елена Кравец стала байкером
На своей странице в Инстаграм певец GENA VITER признался, что ему приятно выпустить новую песню в такой особенный день календаря:

- «Мона Лиза» уже на всех площадках! Скачивайте, слушайте, оставляйте отзывы. Это мой презент для вас, а мой самый главный подарок – это вы, моя любимая публика. Пусть вам моя «Мона Лиза» дарит приятные, тёплые эмоции! Жду с нетерпением наших с вами встреч в туре, который состоится осенью.

Новинка музыканта была издана лейблом Kontramarka. Автор трека «Мона Лиза» - композитор Дмитрий Сысоев, саундпродюсер - Томаш Лукач (LUCKACHSOUND).

Читайте такжеУкраинская актриса рассказала о мистическом событии, которое до сих пор не дает ей покоя
На эту песню артист также снял видеоклип. На фото со съемок в соцсетях артист заинтриговал кардинальной сменой образа. Скоро станет известно, чем удивит артист, – премьера в июне.

Облако тегов

Геннадий Витер музыка день рождения звезд Гена Витер Gena Viter

Материалы по теме

Кайли Миноуг – 52: как певица стала кумиром миллионов
Новости

Кайли Миноуг – 52: как певица стала кумиром миллионовЭксклюзив
Дарья Петрожицкая рассказала, почему в 17 лет впервые отпраздновала свой день рождения
Новости

Дарья Петрожицкая рассказала, почему в 17 лет впервые отпраздновала свой день рождения
DILEMMA выпустила украиноязычный летний хит Оновлена
Меломан

DILEMMA выпустила украиноязычный летний хит Оновлена
Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданные факты из биографии популярной артистки
Новости

Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданные факты из биографии популярной артистки

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 25.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK