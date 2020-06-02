Говорит Украина: ток-шоу помогло пострадавшей от насилия в Кагарлыке
В эксклюзивном выпуске ток-шоу Говорить Україна / Говорит Украина (канал Украина), сегодня, 2 июня, в 19:50 жертва произвола, которое произошло в городе Кагарлык, впервые расскажет о событиях того трагического дня.
Мама Нели попросила «Говорить Україна» помочь с услугами адвоката и психолога для ее дочери. Проект тут же выделил пострадавшей лучших экспертов, которые после записи программы помогают Нелле.
«Неля именно нам доверилась впервые на телевидении рассказать, что тогда пережила во время пыток. Ее мать обратилась к нашим специалистам, которые немедленно откликнулись на зов о помощи. О таком случае, который произошел в Кагарлыке, нужно говорить, потому что мы должны защитить каждого, ведь это наше предназначение и работа», - сказал ведущий канала «Украина» Алексей Суханов.
Напомним, 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина. Женщина пришла домой примерно в 08:00 утра. Днем ей вызвали «скорую», после чего она призналась, что в отделении полиции ее избили и изнасиловали.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!