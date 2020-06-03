Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась

3 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась
Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась / instagram.com/tessholliday

Модель плюс сайз Тесс Холлидей заставляет поклонников переживать о ее здоровье.

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Известная модель с крупными формами Тесс Холлидей с гордостью заявляет, что при росте 165 сантиметров весит 155 килограммов. Она остается востребованной и продолжает работать с фотографами со всего мира. 

Однако недавние фото звезды заставили поклонников задаться вопросом, не поправилась ли Тесс еще больше?

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Карантин и вынужденная самоизоляция повлияли на фигуру и более стройных моделей, возможно, и Тесс перестала себя ограничивать. 

Бодипозитивная модель опубликовала снимок, на котором она лежит на спине. Поклонники обратили внимание на то, что за валиками жира почти не видно шеи модели. В комментариях они снова призвали Тесс похудеть, ведь она, по их мнению, весит теперь еще больше, что серьезно угрожает и здоровью, и карьере. 

Со временем ей окажется все сложнее найти ракурс, в котором такое тело смотрится привлекательно, а не комично, считают подписчики.

Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась / instagram.com/tessholliday

Напомним,

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