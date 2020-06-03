Модель плюс сайз Тесс Холлидей заставляет поклонников переживать о ее здоровье.

Известная модель с крупными формами Тесс Холлидей с гордостью заявляет, что при росте 165 сантиметров весит 155 килограммов. Она остается востребованной и продолжает работать с фотографами со всего мира.

Однако недавние фото звезды заставили поклонников задаться вопросом, не поправилась ли Тесс еще больше?

Карантин и вынужденная самоизоляция повлияли на фигуру и более стройных моделей, возможно, и Тесс перестала себя ограничивать.

Бодипозитивная модель опубликовала снимок, на котором она лежит на спине. Поклонники обратили внимание на то, что за валиками жира почти не видно шеи модели. В комментариях они снова призвали Тесс похудеть, ведь она, по их мнению, весит теперь еще больше, что серьезно угрожает и здоровью, и карьере.

Со временем ей окажется все сложнее найти ракурс, в котором такое тело смотрится привлекательно, а не комично, считают подписчики.

Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась / instagram.com/tessholliday

Напомним,