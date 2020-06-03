Уже не 155-килограммов: пышка Тесс Холлидей поправилась
Модель плюс сайз Тесс Холлидей заставляет поклонников переживать о ее здоровье.
Однако недавние фото звезды заставили поклонников задаться вопросом, не поправилась ли Тесс еще больше?
Бодипозитивная модель опубликовала снимок, на котором она лежит на спине. Поклонники обратили внимание на то, что за валиками жира почти не видно шеи модели. В комментариях они снова призвали Тесс похудеть, ведь она, по их мнению, весит теперь еще больше, что серьезно угрожает и здоровью, и карьере.
Со временем ей окажется все сложнее найти ракурс, в котором такое тело смотрится привлекательно, а не комично, считают подписчики.
Напомним,