Plus-size модель Эшли Грэм поучаствовала в фотосессии с новорожденным сыном

Plus-size модель Эшли Грэм поучаствовала в фотосессии с новорожденным сыном / instagram.com/ashleygrahamtr

Эшли Грэм провела фотосессию с новорожденным сыном Айзеком.

Фотосессию Эшли Грэм провела у себя дома, автором съемки выступил ее муж Джастин.

Фотографии, созданные семьей, оказались на страницах британского журнала Harper’s Bazaar, а сама Эшли украсила его обложку.

Кроме того, редакция разрешила Эшли разместить и послание своему сыну.

Дорогой Айзек, мы никогда не забудем 2020 год. 18 января с твоим появлением на свет наша жизнь наполнилась новым смыслом… Когда мы смотрим на тебя, то видим нос твоего отца, мои глаза и самые идеальные губы на свете. И так же, как и твоя мама, ты обожаешь петь и смотреть на себя в зеркало. Хотя ты еще даже не можешь ходить, ты уже пережил столько приключений: погостил на мамином подкасте, проехался 20 часов на машине из Нью-Йорка в Небраску, принял участие в фотосете, который сделал твой отец (кстати, ты теперь его самая любимая модель) и поучаствовал в сотне видеочатов.

Модель и счастливая мама публично пообещала, что будет любить, защищать и активно поддерживать своего сына, несмотря ни на что.

Отметим, что во время пандемии коронавируса Эшли и Джастин решили провести время в родном городе модели в Небраске.

https://www.instagram.com/ashleygrahamtr/

Напомним,