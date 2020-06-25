Популярная украинская ведущая выходит замуж во Франции
Уже в эту субботу, 27 июня, ведущая программы «Факты» на ICTV Инна Шевченко выходит замуж.
Всемирная пандемия разлучила их на 3 долгих месяца. Каждый день пара разговаривала по телефону часами и делала все для того, чтобы наконец-то встретиться. О том, что появилась возможность улететь во Францию, Шевченко узнала за 4 дня до рейса. Все благодаря помощи сестры Лорана и Французскому посольству в Украине.
Я сейчас здесь с Лораном невероятно счастлива! За все это время, когда мы были не вместе я еще больше поняла насколько сильно я его люблю! Мне больше ничего не надо – только он рядом. Единственное, переживаю, что мои родители не могут приехать из-за пандемии. Но мы нашли выход – будем транслировать церемонию им вживую, – рассказывает Инна.