Говорит Украина: ток-шоу взяло под контроль расследование в скандальном роддоме

8 июля 2020 13:30 Александр Кива
Говорит Украина: ток-шоу взяло под контроль расследование в скандальном роддоме
Говорит Украина: ток-шоу взяло под контроль расследование в скандальном роддоме

В эксклюзивном расследовании в ток-шоу «Говорить Україна» (канал Украина) стало известно, что специальная комиссия работает над ситуацией в роддоме Энергодара и результаты дела передадут в правоохранительные органы.

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Дочь Татьяны погибла после осложнений во время родов, ребенка тоже не удалось спасти. Когда родственники захотели похоронить маму и малыша вместе, оказалось, что тело младенца исчезло. Журналисты провели собственное расследование и узнали о ни менее шокирующих историях, что случились в этом роддоме.

Трагедия, которая произошла с Еленой и ее малышом, не единственный печальный случай. Местные жители рассказали, что часто врачи ускоряют роды пациенток для собственного удобства. В Энергодаре в свое время кесарево-сечение сделали 19-летней Лизе, которая ранее не имела осложнений и должна была родить в запланированные сроки. Но врачи Энергодара вдруг решили делать кесарево, когда она просто пришла на плановое УЗИ. После операции у Лизы требовали 10 000 гривен, иначе угрожали не дать обезболивающего. У женщины таких денег не было, поэтому она осталась без необходимых медицинских препаратов после операции. По мнению Лизы, из-за преждевременных родов теперь ее ребенок не может дышать самостоятельно и имеет задержку в развитии мозга.

Роды в Энергодаре закончились драматично и для семьи Александра.

«Моя жена была на 9-м месяце срока. Нам уже 6 июня надо было рожать. 23 мая мы были в гостях в деревне в Энергодаре. У жены открылось небольшое кровотечение. Вызвали скорую, увезли в роддом в Энергодар. Ребенка не удалось спасти. Мне сказали, что он уже был мертв. Мою супругу спасли, но она не сможет больше родить. Ей удалили матку, не обосновав ничего. Врач был в состоянии алкогольного опьянения, и я думаю, что это стало причиной гибели ребенка», - говорит на канале «Украина» Александр.

В студию «Говорить Україна» приехал один из врачей этого роддома, который рассказал о беззаконии своих коллег. Он заявил, что медицинский директор СМСЧ и главный врач родильного отделения требуют от рожениц денег, подделывают в журналах данные, если произошла чрезвычайная ситуация, оперируют пьяными, а прямо на территории роддома разводят кур, выращивают грибы и держат кошек и собак.

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Согласно штатному расписанию, в роддоме должно быть минимум 5 акушеров, но работает только двое. А родственники врача, которого отстранили после трагедии, получает зарплату, но не ходит на работу, ведь по документам в декрете.

В ходе журналистского расследования, медицинский директор СМСЧ в г. Энергодар рассказала, куда исчезло тело ребенка Елены. По ее словам, тело новорожденного отправили на кремацию, хотя согласия семьи малыша врач не получал на это.

Журналисты ток-шоу «Говорить Україна» прошлись по коридорам, подвалом и чердаком медицинского учреждения. Узнали от врача, что в роддоме молодые мамы действительно делают благотворительные взносы, но сумму медик на камеру отказалась называть. Ведущий Алексей Суханов попросил, считать материалы программы обращением в прокуратуру и министерство внутренних дел.

Журналисты обратились за официальным комментарием к мэру города, который прокомментировал ситуацию следующим образом.

«Я дал поручение разобраться исполняющего обязанности главного врача роддома, в том, что происходит, и сказал, если этого не будет сделано, я приеду и лично проверю. Я заинтересован, чтобы эта ситуация больше не повторялась, - говорит мэр Энергодара на канале «Украина», - о существовании благотворительных взносов - я не могу этого утверждать. Всех заведующих я лично предупредил о запрете взяток. Сейчас работает комиссия, которая установит соответствующие факты. В случае установления нарушений, дело будет передано в правоохранительные органы».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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