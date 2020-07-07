Говорит Украина: мэр Энергодара прояснит ситуацию со скандальным роддомом
В продолжении расследования в ток-шоу Говорит Украина, которое зрители увидят на телеканале «Украина», во вторник, 7 июля, станут известны новые подробности трагедии, которая случилась в роддоме в Энергодаре.
Николай 15 лет работал акушером-гинекологом в Энергодарском родильном отделении. После того, как узнал о трагическом случае с Еленой и потерянным телом младенца, не смог больше молчать и приехал в студию «Говорить Україна», чтобы рассказать, что на самом деле творится в больнице. По его словам, в роддоме врачи работают почти вслепую, не хватает оборудования, а вместо 5 акушеров, только двое. Но настоящим шоком стал рассказ об «агроферме» и «зоопарке» в стенах медицинского учреждения.
«В подвале нашего родильного отделения жили собаки и кошки, при том, что это не просто подвал - там стоит автоклав для стерилизации инструментов и материалов. Собаки и кошки там ели, ходили в туалет...В подвале также жили рыбы. Часть территории родильного сдавалась для выращивания грибов. А на чердаке родильного держали кур. Заведующий заставляет работников родильного собирать урожай и делать консервацию. Все это происходит на одном этаже с родильным залом», - говорит Николай на канале «Украина».
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!