Говорит Украина: мэр Энергодара прояснит ситуацию со скандальным роддомом

7 июля 2020 13:30 Александр Кива
Говорит Украина: мэр Энергодара прояснит ситуацию со скандальным роддомом
Говорит Украина: мэр Энергодара прояснит ситуацию со скандальным роддомом

В продолжении расследования в ток-шоу Говорит Украина, которое зрители увидят на телеканале «Украина», во вторник, 7 июля, станут известны новые подробности трагедии, которая случилась в роддоме в Энергодаре.

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Днем дочери Татьяны, Елене, хотели сохранить беременность, но через некоторое время заявили, что ребенок умер. Через 43 дня ушла из жизни и роженица. Когда родственники захотели похоронить маму и ребенка вместе, оказалось, что тело младенца исчезло. Другие роженицы тоже рассказали о своем шокирующем опыте родов в этом медицинском учреждении. В студии мэр Энергодара и медики города расскажут, что на самом деле происходит в роддоме, почему его называют фермерским хозяйством и куда исчезло тело младенца.

Николай 15 лет работал акушером-гинекологом в Энергодарском родильном отделении. После того, как узнал о трагическом случае с Еленой и потерянным телом младенца, не смог больше молчать и приехал в студию «Говорить Україна», чтобы рассказать, что на самом деле творится в больнице. По его словам, в роддоме врачи работают почти вслепую, не хватает оборудования, а вместо 5 акушеров, только двое. Но настоящим шоком стал рассказ об «агроферме» и «зоопарке» в стенах медицинского учреждения.

«В подвале нашего родильного отделения жили собаки и кошки, при том, что это не просто подвал - там стоит автоклав для стерилизации инструментов и материалов. Собаки и кошки там ели, ходили в туалет...В подвале также жили рыбы. Часть территории родильного сдавалась для выращивания грибов. А на чердаке родильного держали кур. Заведующий заставляет работников родильного собирать урожай и делать консервацию. Все это происходит на одном этаже с родильным залом», - говорит Николай на канале «Украина».

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Действительно ли в роддоме создали «зоопарк», как комментируют смертность в медицинском учреждении врачи и что скажет мэр города, когда увидит фотографии подвала и чердака медицинского учреждения, станет известно на канале «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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