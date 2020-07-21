Популярная певица и блогер смутила своих поклонников: #несамотняя

Молодая украинская певица и телеведущая Uliana Royce - уже «#несамотняя»! Амбициозная артистка презентовала новый сингл с довольно интригующим названием, чем смутила своих многочисленных поклонников.

18-летняя Uliana Royce - настоящее открытие в украинском шоу-бизнесе и популярный Insta-блогер: юная исполнительница с узнаваемым тембром и качественным современным саундом только в начале своего творческого пути, но довольно уверенно набирает обороты и тысячи фолловеров. Кажется, только недавно девушка представила трек «Холодно і тепло», сонграйтером которого стал Артем Пивоваров, однако летняя премьера не заставила себя долго ждать. Новый хит «#несамотняя» стал завершением трилогии песен о душевных переживаниях певицы.

Идея композиции «#несамотняя» принадлежит самой Ульяне, но превратить замысел в стихотворении ей помогла мама и, по совместительству, продюсер - Юлия Лысенко.

«Когда ты чувствуешь что-то действительно настоящее, крепкое и трогательное, чувство, которое окрыляет или, наоборот, ослабляет - ты становишься взрослее и по-другому начинаешь видеть окружающий мир, свое окружение - себя. Песня стала отражением моих мыслей, а рифмы - отражением тех эмоций, которые я проживала», - делится Royce.

Uliana Royce сразу решила визуализировать свой чувственный сингл, привлекая к съемкам режиссера Юджина Кулаковского. Видео к треку имеет характер танцевального марафона с различными хореографическими жанрами, такими как: Bboy, break dance, Popping, хип-хоп, дэнсхолл и Хилс. Команда клипмейкера работала на нескольких локациях, среди которых Dside Dance студия, площадка под открытым небом - улица возле НСК «Олимпийский» и территория парковки одного из крупнейший ТРЦ столицы. Всего в процессе участвовали более 20 профессиональных танцовщиков и три хореографа-постановщика.

«Когда мы с коллегами впервые услышали сингл, то я сразу поняла, что именно в этой работе смогу реализовать все свои танцевальные навыки. А я танцую с 10 лет - большую часть жизни! И вот нам пришло в голову создать качественное dance-видео для YouTube с профессиональными хореографами. Что мы, собственно, и сделали. Поэтому, с нетерпением будем ждать просмотров», - говорит Ульяна.

Стоит отметить, Uliana Royce, как артист прогрессивный, не забыла о трендовых TikTok-приемах - клип «#несамотняя» действительно понравится пользователям модного digital-приложения.

Поэтому прямо сейчас смотрите премьеру на всех цифровых площадках и слушайте новый сингл «#несамотняя» от Uliana Royce!