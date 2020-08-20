Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Коньяк «Жан-Жак Медовый» бьет рекорды по популярности этим летом, об этом сообщили в компании производителя, основываясь на результатах продаж.

«По результатам продаж, особенно в HoReCa, за первый и второй квартал 2020 года, мы видим прекрасную динамику роста Медового «Жан-Жак», а именно +28% к продажам аналогичного периода прошлого года. Нам, безусловно, очень приятно наблюдать этот Ренессанс любви потребителей к «Жан-Жаку», и мы искренне верим, что перешедших на Медовую сторону будет с каждым днём только больше. Тем более, учитывая, что сезон для Медового идёт полным ходом, а впереди ещё осень с зимой, то этот летний, согревающий вкус - лучшее, что может быть в холодную пору года».

Информацию о возросшей популярности коньяка «Жан-Жак» у потребителей подтверждают и в барах столицы.

Читайте такжеГоворит Украина: опасный коктейль вдовы Марины (эфир от 06.02.2018) «Жан-Жак» - это коньяк с историей, у него есть свои преданные и верные поклонники, которые не изменяют ему на протяжении многих лет. На предложения попробовать что-то новенькое, они обычно отвечают: «Зачем? Лучшее уже есть». Удерживать потребителя неизменным качеством – круто, но молодые люди Жан-Жак до этого года редко заказывали. Однако, этим летом ситуация изменилась, «медовый» со льдом заказывает все больше молодежи, а коктейли на основе медового Жан-Жака набирают популярность. Мне сложно сказать с чем это связано: может распробовали, а может рецепт изменился, но то, что «Медового» я заказываю процентов на 40% больше, чем прошлым летом – факт».

Рецепты самых популярных коктейлей этого лета на основе «Медового» уже доступны в сети.

Переходи на Медовою сторону "Жан-Жак".

Ренесанс коньяку Жан-Жак: новий виток любові споживачів

Коньяк «Жан-Жак Медовий» б'є рекорди за популярністю цього літа, про це повідомили в компанії виробника, спираючись на результати продажів.

Костянтин Сторожко, бренд-менеджер «Жан-Жак»: «За результатами продажів, особливо в HoReCa, за перший і другий квартал 2020 року, ми бачимо прекрасну динаміку зростання Медового «Жан-Жак », а саме + 28% до продажів аналогічного періоду минулого року. Нам, безумовно, дуже приємно спостерігати цей Ренесанс любові споживачів до «Жан-Жаку», і ми щиро віримо, що тих хто перейшов на Медову сторону буде з кожним днем ​​тільки більше. Тим більше, з огляду на те, що сезон для Медового йде повним ходом, а попереду ще осінь з зимою, то цей літній, зігріваючий смак - краще, що може бути в холодну пору року».

Інформацію про зростання популярності коньяку «Жан-Жак» у споживачів підтверджують і в барах столиці.

Читайте такжеУкрепляем иммунитет: рецепт весеннего коктейля «Жан-Жак» - це коньяк з історією, у нього є свої віддані і вірні шанувальники, які не змінюють йому протягом багатьох років. На пропозиції спробувати щось новеньке, вони зазвичай відповідають: «Навіщо? Краще вже є ». Утримувати споживача незмінною якістю - круто, але молоді люди Жан-Жак до цього року рідко замовляли. Однак, цього літа ситуація змінилася, «медовий» з льодом замовляє все більше молоді, а коктейлі на основі медового Жан-Жаку набирають популярності. Мені складно сказати з чим це пов'язано: може розсмакували, а може рецепт змінився, але те, що «Медового» я ​​замовляю відсотків на 40% більше, ніж минулого літа - факт».

Рецепти найпопулярніших коктейлів цього літа на основі «Медового» вже доступні в мережі.

Переходь на Медову сторону "Жан-Жак".