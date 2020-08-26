Богиня шопинга. Экстремальный сезон: как фэшн-эксперт оценил наряды Златы Огневич, Ирины Сопонару и Jerry Heil

В новом сезоне реалити-шоу "Богиня шопинга", которое показывают по будням в 17:15 на телеканале ТЕТ, участвуют не только модные и стильные девушки со всей Украины, но и селебрити с блогерами.

Леонид Мартынчик уже успел оценить наряды актрисы и юмористки Ирины Сопонару, певиц Анны Добрыдневой и Златы Огневич , а также тройки блогеров: Анны Тринчер, Jerry Heil и Алевтины.

Тройка звезд украинского шоу-бизнеса собирали образы на светскую вечеринку, которые прокомментировал главный фэшн-эксперт Леонид Мартынчик.

Леонид был удивлен удачном образом Анны, ведь у нее в специальном задании был вещевой рынок. Однако певица подобрала красное платье в бельевом стиле и удлиненный жакет, а подчеркнула образ револьвером, что и оценил эксперт.

Эксцентричная на сцене Ирина Сопонару выбрала спокойный и сдержанный образ чего никак не ожидал Леонид.

А Злата Огневич получила высший бал от эксперта, да что говорить, Леонид просто рассыпался в комплиментах из-за ее смелости в выборе аксессуара.

Не остались без комментариев и блогеры. Анна Тринчер, Jerry Heil и Алевтина получили задание одеться как их кумиры. Девочки выбрали себе образы, а результат и оценки Леонида зрители могут увидеть на YouTube-канале ТЕТ.

Чего же ожидать от Леонида и шоу в следующих выпусках? Смотрите реалити-шоу “Богиня шопинга. Экстремальный сезон” с понедельника по пятницу в 17:15 на телеканале ТЕТ, чтобы быть в курсе всех модных тенденций и свежих шуток.

Напомним,