Богиня шопинга. Экстремальный сезон: как фэшн-эксперт оценил наряды Златы Огневич, Ирины Сопонару и Jerry Heil
В новом сезоне реалити-шоу "Богиня шопинга", которое показывают по будням в 17:15 на телеканале ТЕТ, участвуют не только модные и стильные девушки со всей Украины, но и селебрити с блогерами.
Тройка звезд украинского шоу-бизнеса собирали образы на светскую вечеринку, которые прокомментировал главный фэшн-эксперт Леонид Мартынчик.
Эксцентричная на сцене Ирина Сопонару выбрала спокойный и сдержанный образ чего никак не ожидал Леонид.
А Злата Огневич получила высший бал от эксперта, да что говорить, Леонид просто рассыпался в комплиментах из-за ее смелости в выборе аксессуара.
Не остались без комментариев и блогеры. Анна Тринчер, Jerry Heil и Алевтина получили задание одеться как их кумиры. Девочки выбрали себе образы, а результат и оценки Леонида зрители могут увидеть на YouTube-канале ТЕТ.
Чего же ожидать от Леонида и шоу в следующих выпусках? Смотрите реалити-шоу “Богиня шопинга. Экстремальный сезон” с понедельника по пятницу в 17:15 на телеканале ТЕТ, чтобы быть в курсе всех модных тенденций и свежих шуток.
Напомним,