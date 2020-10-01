Коньячний бренд «Довбуш Карпатський» представив публіці новий гучний ролик
Коньяк «Довбуш Карпатський» відродив легенду в новому гучному відео.
Любомир Левицький, режисер: «Можу без перебільшення сказати, що проект «Довбуш» став найяскравішою моєю роботою в цьому році. Дивно, але ідея для ролика відвідала мене задовго до пропозиції про співпрацю. Адже, я народився в Карпатах і виріс на легендах про Довбуша тому, коли вперше побачив цей коньяк, не зміг пройти повз. Мені сподобався і зовнішній вигляд і зміст: ароматика, міцний і разом з тим м’який смак. Тоді-то я вперше і замислився про те, який би ролик зняв. І коли представники бренду зв'язалися зі мною, деякі ідеї у мене вже були».
Втілювати режисерські ідеї виявилося не просто, наприклад, для того, щоб в кадрі з'явилися двометрові вогняні кулі, кращим в країні фахівцям зі спецефектів довелося розробити спеціальну горючу суміш, спорудити кілька металевих конструкцій, і після польових випробувань робити їх знов, адже не всі кулі витримали тести.
На правах тих, хто 10 разів переглянули ролик, можемо відповідально заявити - легенда ожила і сучасне звучання отримала. Відео мимоволі пробуджує приємне почуття гордості за НАШИХ: і знімати можуть, і коньяк робити вміють! І ви можете переконатися у цьому особисто.