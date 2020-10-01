Коньячний бренд «Довбуш Карпатський» представив публіці новий гучний ролик

Коньяк «Довбуш Карпатський» відродив легенду в новому гучному відео.

Зйомки рекламного відео для коньяку «Довбуш» наробили чимало галасу ще до офіційного релізу. Нарешті, довгоочікувана прем'єра відбулася і очікування було того варте. Вражаючі батальні сцени з неймовірними спецефектами, дуже автентичні декорації та костюми повністю передають дух часів легендарного Олекси Довбуша - над цим славно потрудився режисер проекту Любомир Левицький, добре відомий в Україні за фільмами «Штольня» і «Тіні НЕ забутих предків».

Любомир Левицький, режисер: «Можу без перебільшення сказати, що проект «Довбуш» став найяскравішою моєю роботою в цьому році. Дивно, але ідея для ролика відвідала мене задовго до пропозиції про співпрацю. Адже, я народився в Карпатах і виріс на легендах про Довбуша тому, коли вперше побачив цей коньяк, не зміг пройти повз. Мені сподобався і зовнішній вигляд і зміст: ароматика, міцний і разом з тим м’який смак. Тоді-то я вперше і замислився про те, який би ролик зняв. І коли представники бренду зв'язалися зі мною, деякі ідеї у мене вже були».

Втілювати режисерські ідеї виявилося не просто, наприклад, для того, щоб в кадрі з'явилися двометрові вогняні кулі, кращим в країні фахівцям зі спецефектів довелося розробити спеціальну горючу суміш, спорудити кілька металевих конструкцій, і після польових випробувань робити їх знов, адже не всі кулі витримали тести.

Читайте такжеФаршированный перец на гриле: оригинальный рецепт от Григория Германа «Багато хто називав цей проект нереальним, але у нас була спільна мета - створити не просто рекламний ролик, а відео, здатне розпалити вогонь в душі. Для нас було важливо передати атмосферу, національний колорит, зробити все, щоб легенда про Довбуша ожила і отримала нове сучасне звучання».

На правах тих, хто 10 разів переглянули ролик, можемо відповідально заявити - легенда ожила і сучасне звучання отримала. Відео мимоволі пробуджує приємне почуття гордості за НАШИХ: і знімати можуть, і коньяк робити вміють! І ви можете переконатися у цьому особисто.