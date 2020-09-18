Конор Макгрегор и Артем Лобов снялись в клипе SERYOGA

18 сентября 2020 12:30 Юлия Крутиева
Конор Макгрегор и Артем Лобов снялись в клипе SERYOGA
Конор Макгрегор и Артем Лобов снялись в клипе SERYOGA
пресс-служба

Мировая звезда ММА Артем Лобов опубликовал в своем Инстаграм трейлер клипа SERYOGA "Гуччидед".

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Неожиданностью для поклонников стало появление в видео не только самого Артема, но и его знаменитого напарника Конора Макгрегора. По сюжету клипа, Ирландец (как называют его герои клипа) звонит рэперу SERYOGA по видеосвязи.

Судя по трейлеру, помимо Лобова и Макгрегора в клипе появится украинский боксер Александр Усик и другие спортсмены.

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Как отметил сам SERYOGA, "хотели снять клип, а получилось кино". На канале артиста уже можно подписаться на премьеру видео, которое выйдет 23 сентября в 15:00. Песня “Гуччидед” вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с её использованием набрали более 30 миллионов просмотров.

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