Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день
Японские ученые попытались обнаружить безопасную дневную порцию пива.
Что касается вредного влияния пива на организм, то за него в ответе сивушные масла, альдегиды, эфиры и, конечно же, метанол.
Если злоупотреблять пивом, можно столкнуться с алкоголизмом, сердечными проблемами, лишним весом, диабетом и другими малоприятными последствиями.
Как у мужчин, так и у женщин пиво меняет гормональный фон, снижает либидо, делает фигуру более угловатой.
Если вы не превышаете норму, то пиво может помочь:
- улучшить пищеварительные процессы,
- ускорить метаболизм.
Какая же доза безопасна
Для мужчин одноразовой дозой является один литр, а для женщин - 500 мл. Но это конечно же не ежедневно. Свою норму человек должен растягивать приблизительно на неделю, делая перерывы в употребление напитка!
Напомним,