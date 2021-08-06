Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день

Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день

Японские ученые попытались обнаружить безопасную дневную порцию пива.

Пиво приносит организму пользу в небольших количествах, защищает от болезней мозга и даже предотвращает возникновение рака (на несколько процентов). Кроме того, в натуральном пиве содержится калий, магний, фосфор, витамины, фолиевая и никотиновая кислоты.

Что касается вредного влияния пива на организм, то за него в ответе сивушные масла, альдегиды, эфиры и, конечно же, метанол.

Если злоупотреблять пивом, можно столкнуться с алкоголизмом, сердечными проблемами, лишним весом, диабетом и другими малоприятными последствиями.

Как у мужчин, так и у женщин пиво меняет гормональный фон, снижает либидо, делает фигуру более угловатой.

Если вы не превышаете норму, то пиво может помочь:

улучшить пищеварительные процессы,

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ускорить метаболизм.

Какая же доза безопасна

Для мужчин одноразовой дозой является один литр, а для женщин - 500 мл. Но это конечно же не ежедневно. Свою норму человек должен растягивать приблизительно на неделю, делая перерывы в употребление напитка!

Напомним,