Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день

6 августа 2021 12:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день
Врачи выяснили, сколько пива полезно пить в день
pixabay.com

Японские ученые попытались обнаружить безопасную дневную порцию пива.

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Пиво приносит организму пользу в небольших количествах, защищает от болезней мозга и даже предотвращает возникновение рака (на несколько процентов). Кроме того, в натуральном пиве содержится калий, магний, фосфор, витамины, фолиевая и никотиновая кислоты. 

Что касается вредного влияния пива на организм, то за него в ответе сивушные масла, альдегиды, эфиры и, конечно же, метанол. 

Если злоупотреблять пивом, можно столкнуться с алкоголизмом, сердечными проблемами, лишним весом, диабетом и другими малоприятными последствиями. 

Как у мужчин, так и у женщин пиво меняет гормональный фон, снижает либидо, делает фигуру более угловатой.

Если вы не превышаете норму, то пиво может помочь:

Какая же доза безопасна

Для мужчин одноразовой дозой является один литр, а для женщин - 500 мл. Но это конечно же не ежедневно. Свою норму человек должен растягивать приблизительно на неделю, делая перерывы в употребление  напитка!

Напомним, 

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