ТОП-5 неожиданно полезных свойств пива

Мы привыкли считать пиво причиной многих проблем со здоровьем.

Однако не все так однозначно, как нам казалось до сих пор. Сегодня мы расскажем о полезных свойствах пива , которые точно смогут вас удивить.

Убирают камни в почках

Группа финских ученых выяснила, что один бокал пива снижает вероятность образования камней в почках на целых 40%. Боитесь за почки - пейте пиво. Благодаря своему мочегонному эффекту напиток справится с этой проблемой на "ура".

Побеждают обезвоживание

Оказалось, не только вода может насытить нас жидкостью, а еще и пиво. К примеру, кофе и чай имеют противоположное свойство и только забирают воду из нашего организма. Возьмите на заметку!

Укрепляют кости

В составе пива есть и полезные для организма вещества. Одни из таких - кремний, кальций и цинк. Именно благодаря этим элементам увеличивается плотность костей.

Помогают бороться с бессонницей

Пиво в своем составе содержит фолиевую и никотиновую кислоты. Именно они способствуют расслаблению мышц.

Польза для сердца

Самым неочевидным плюсом хмельного напитка является его польза для сердца. А на самом то деле все просто: калий, магний, цинк и фосфор, содержащиеся в пиве, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и снижают риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.

Напомним,