ТОП-5 неожиданно полезных свойств пива

21 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 неожиданно полезных свойств пива
ТОП-5 неожиданно полезных свойств пива
pixabay.com

Мы привыкли считать пиво причиной многих проблем со здоровьем.

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Однако не все так однозначно, как нам казалось до сих пор. Сегодня мы расскажем о полезных свойствах пива, которые точно смогут вас удивить. 

Убирают камни в почках 

Группа финских ученых выяснила, что один бокал пива снижает вероятность образования камней в почках на целых 40%. Боитесь за почки - пейте пиво. Благодаря своему мочегонному эффекту напиток справится с этой проблемой на "ура". 

Побеждают обезвоживание 

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Оказалось, не только вода может насытить нас жидкостью, а еще и пиво. К примеру, кофе и чай имеют противоположное свойство и только забирают воду из нашего организма. Возьмите на заметку!

Укрепляют кости 

В составе пива есть и полезные для организма вещества. Одни из таких - кремний, кальций и цинк. Именно благодаря этим элементам увеличивается плотность костей. 

Помогают бороться с бессонницей 

Пиво в своем составе содержит фолиевую и никотиновую кислоты. Именно они способствуют расслаблению мышц. 

Польза для сердца 

Самым неочевидным плюсом хмельного напитка является его польза для сердца. А на самом то деле все просто: калий, магний, цинк и фосфор, содержащиеся в пиве, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и снижают риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.

Напомним, 

 

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