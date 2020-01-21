ТОП-5 неожиданно полезных свойств пива
Мы привыкли считать пиво причиной многих проблем со здоровьем.
Убирают камни в почках
Группа финских ученых выяснила, что один бокал пива снижает вероятность образования камней в почках на целых 40%. Боитесь за почки - пейте пиво. Благодаря своему мочегонному эффекту напиток справится с этой проблемой на "ура".
Побеждают обезвоживание
Укрепляют кости
В составе пива есть и полезные для организма вещества. Одни из таких - кремний, кальций и цинк. Именно благодаря этим элементам увеличивается плотность костей.
Помогают бороться с бессонницей
Пиво в своем составе содержит фолиевую и никотиновую кислоты. Именно они способствуют расслаблению мышц.
Польза для сердца
Самым неочевидным плюсом хмельного напитка является его польза для сердца. А на самом то деле все просто: калий, магний, цинк и фосфор, содержащиеся в пиве, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и снижают риск возникновения тромбозов, инфарктов и инсультов.
Напомним,