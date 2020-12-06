Старшая дочь Оли Поляковой снялась в молодежном digital-сериале ‒ видео
15-летняя Маша Полякова подрастает творческой личностью.
В интервью Кате Осадчей Маша рассказала, с какими проблемами сталкиваются подростки в современном мире и как им удается с ними справляться. К примеру, девушку повсюду атакуют хейтеры.
Во-первых, это хейт, ведь он повсюду. Еще я начала заниматься музыкой, создала свою рок-группу и очень сильный хейт от всех моих знакомых. Но я человек, который не обращает на это внимания,‒ призналась Мария.
Я мечтаю поехать в музыкальный колледж Беркли, что в Бостоне. И там поступить там на вокальный факультет,‒ добавила дочь Оли Поляковой.
Напомним,