Старшая дочь Оли Поляковой снялась в молодежном digital-сериале ‒ видео

6 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой снялась в молодежном digital-сериале ‒ видео
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
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15-летняя Маша Полякова подрастает творческой личностью.

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Девушка играет на музыкальных инструментах, поет, занимается моделингом и даже успела сняться в сериале о жизни молодежи «Секс, Інста і ЗНО». На премьеру последнего Полякова-младшая пришла вместе со своим бойфрендом.

В интервью Кате Осадчей Маша рассказала, с какими проблемами сталкиваются подростки в современном мире и как им удается с ними справляться. К примеру, девушку повсюду атакуют хейтеры.

Во-первых, это хейт, ведь он повсюду. Еще я начала заниматься музыкой, создала свою рок-группу и очень сильный хейт от всех моих знакомых. Но я человек, который не обращает на это внимания,
‒ призналась Мария.

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Кроме того, подрастающая звезда заявила, что после школы намерена поехать учиться в Америку. Свое будущее она хочет связать с музыкальной деятельностью.

Я мечтаю поехать в музыкальный колледж Беркли, что в Бостоне. И там поступить там на вокальный факультет,
‒ добавила дочь Оли Поляковой.

Напомним,

 

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