Старшая дочь Оли Поляковой намерена покорять сцену: первые репетиции
11 октября 2020 15:00
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
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Совсем недавно Оля Полякова подарила старшей дочери Маше электрогитару. И как оказалось, не зря. Девушка усердно занимается музыкой и даже основала музыкальную группу.
Мария опубликовала фрагмент видео, на котором в компании двух парней записывает песню в студии. На другом снимке дочь Поляковой в окружении тех же молодых людей запечатлена на селфи в зеркале.
Скоро,‒ говорится в подписи.
Сама Оля Полякова восхитилась самостоятельностью дочери и адресовала ей слова поддержки:
Я не знаю, что она поёт, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, самостоятельно! Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь. Люблю, горжусь, давай-давай.
Напомним,