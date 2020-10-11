Старшая дочь Оли Поляковой намерена покорять сцену: первые репетиции

11 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой намерена покорять сцену: первые репетиции
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram

Совсем недавно Оля Полякова подарила старшей дочери Маше электрогитару. И как оказалось, не зря. Девушка усердно занимается музыкой и даже основала музыкальную группу.

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В своем Instagram 15-летняя Мария опубликовала фрагмент видео, на котором в компании двух парней записывает песню в студии. На другом снимке дочь Поляковой в окружении тех же молодых людей запечатлена на селфи в зеркале.

Скоро,
‒ говорится в подписи.

Сама Оля Полякова восхитилась самостоятельностью дочери и адресовала ей слова поддержки:

Я не знаю, что она поёт, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, самостоятельно! Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь. Люблю, горжусь, давай-давай.

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Поддержали такое стремление Поляковой-младшей к творчеству и фолловеры, отметив, что у такой талантливой мамы ребенок бесспорно одаренный: «Крутая!», «Только вперед! Удачи!», «Маша, классный голос», «Вау! Молодец! Классно поешь», «Срочно нужно на вокальный проект», «Машенька, какая ты молодчинка. Успехов тебе».

Напомним,

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