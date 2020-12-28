Наталка Денисенко рассказала, как играет откровенные сцены в кино в паре с мужем

28 декабря 2021 18:30 Юлия Крутиева
Наталка Денисенко рассказала, как играет откровенные сцены в кино в паре с мужем
Актриса Наталка Денисенко
instagram.com/natalka_denisenko

Актриса Наталка Денисенко рассказала о постельных сценах с супругом.

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Актриса Наталка Денисенко в этом году сыграла во многих сериалах, в некоторых из них ее партнером по кадру выступил супруг Андрей Фединчик. 

Пара недавно перенесла коронавирус, последствия которого, признается Денисенко, до сих пор дают о себе знать.

Все говорят, что этот год очень сложный, и я на себе это тоже ощутила. Мы переболели с супругом коронавирусом, я очень позитивный человек, но эта болезнь очень повлияла на психоэмоциональное состояние. Я хочу, чтобы эта пандемия поскорее окончилась. Но есть плюс, в 2020 году было 4 проекта, в которых мы снялись вместе с супругом. Это наш рекорд. Были и постельные сцены, и с мужем их сложнее играть, - поделилась актриса за кулисами премии «Ніч химер» от канала «Украина».

Наталка Денисенко с мужем / пресс-служба канала Украина
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Звезда сериала «Сага» счастлива в отношениях и всегда выступает за откровенность. Наталка рассказала, что у нее идеальный супруг, который всегда знает, чего она хочет. 

Денисенко всегда заказывает ему подарки, и считает, что женщины делают ошибку, когда не говорят любимым, чего хотят на самом деле.

Напомним, 

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