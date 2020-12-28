Наталка Денисенко рассказала, как играет откровенные сцены в кино в паре с мужем
Актриса Наталка Денисенко рассказала о постельных сценах с супругом.
Пара недавно перенесла коронавирус, последствия которого, признается Денисенко, до сих пор дают о себе знать.
Все говорят, что этот год очень сложный, и я на себе это тоже ощутила. Мы переболели с супругом коронавирусом, я очень позитивный человек, но эта болезнь очень повлияла на психоэмоциональное состояние. Я хочу, чтобы эта пандемия поскорее окончилась. Но есть плюс, в 2020 году было 4 проекта, в которых мы снялись вместе с супругом. Это наш рекорд. Были и постельные сцены, и с мужем их сложнее играть, - поделилась актриса за кулисами премии «Ніч химер» от канала «Украина».
Денисенко всегда заказывает ему подарки, и считает, что женщины делают ошибку, когда не говорят любимым, чего хотят на самом деле.
Напомним,