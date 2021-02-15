МАСКА: Ирина Федишин рассказала, как вживалась в образ Павы

15 февраля 2021 15:35 Юлия Крутиева
МАСКА: Ирина Федишин рассказала, как вживалась в образ Павы
Певица Ирина Федишин
пресс-служба канала Украина

Певица Ирина Федишин настолько удачно перевоплотилась в образ роскошной Павы в гипершоу «МАСКА», что смогла запутать всех!

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Звездные детективы шоу «МАСКА» ни разу не высказали предположение ее кандидатуры, а раскрыв правду, шокированы были без преувеличения все! 

Однако, по словам певицы, она до последнего искала себя в новом амплуа.

Когда я впервые шла на примерку, представляла себе более поролоновый костюм. Мне хотелось его видеть именно таким, ведь был страх, что меня узнают по фигуре, – рассказала певица Ирина Федишин в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина». – Что касается образа – Пава достаточно пафосная, а мне это несвойственно, поэтому я долго не могла понять, как вести себя, какие делать движения. А вот ее элегантность и красота – мне близки.

Певица Ирина Федишин / пресс-служба канала Украина
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Кроме того, звезда отметила, что ее маска была довольно легкая, поэтому двигаться и выступать в костюме было достаточно удобно.

Больше скажу, в маске есть специальные вентиляторы, которые циркулировали воздух, ведь во время голосования надо долго стоять на сцене, а это весьма непросто. Помощники включали эти вентиляторы, и мы могли дышать, – поделилась Ирина Федишин, – Единственное, что вызвало неудобство – ограничение обзора. Ведь была возможность видеть только то, что перед тобой, а иначе – нужно только поворачиваться.

Артиска уверяет – лучшим моментом в шоу для нее стал процесс раскрытия. И хотя сначала она расстроилась, что завершила свое участие в проекте, однако, показав лицо, получила множество эмоций.

Напомним, 

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