Анна Алхим спала в гробу — подробности

20 марта 2021 22:08 Александр Кива
Анна Алхим спала в гробу — подробности
Блогер Анна Алхим
социальная сеть Instagram

Блогер Анна Алхим в откровенном интервью программе «Зірковий шлях», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на канале «Украина», призналась, что в ее прошлом были наркотики и алкоголь.

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Анна Алхим известна своим эпатажным блогом и съемками в клипе «НеАнгелов». По словам девушки, поклонники любят ее за откровенность.

«Блог о жизни человека, который не стесняется говорить то, что думает. Все постоянно пишут в шапке – я мать троих детей. Да все мамы. А очень мало людей, которые могу быть собой, - сказала блогер на канале «Украина» и добавила, что все началось просто, - мне нужно было что-то показывать, но на тот момент моя жизнь была заполнена именно гулянками, похмельем, клубами. Я ни о чем не жалею…».

Родных не радовала любовь Анны к блогерству.

«Просто семья отказалась от меня. Позор, стыд, срам, ненавидим, уходи. Мне пришлось менять аккаунт. Один завела, погуляла – все, меня нашли», - делится девушка в программе «Зірковий шлях».

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Алхим признается, в прошлом пробовала наркотики, и сейчас призывает всех не повторять ее печальный опыт.

«Конечно, это ужасно. Нельзя пробовать. У меня недавно погибли две подружки», - говорит на канале «Украина» Алхим.

Анна имеет сейчас хорошее жилье, ездит отдыхать за границу. И не скрывает: зарабатывает на все это инстаграмом.

«Сторис у меня 1000 евро стоит, фотопост - 1000 евро и видео пост - 2,5 тыс. евро. Но я буду поднимать, слышали все? Готовьтесь», - предупреждает Анна Алхим.

Сама девушка из непубличной семьи, и даже помогала по началу родителям вести семейный бизнес.

«Родители, когда я была маленькой, занимались мясом, торговали на рынке. А потом мама открыла ритуальные услуги. И у нас ритуальный бизнес, он всегда прибыльный. Люди умирают. Я когда-то после одной гульки спала в гробу. Мне надо было на работу на 7 утра. Мама мне звонит в 7, а я еще гуляю, еще не ложилась. И я лечу на работу, а хочется очень спать. И я пришла, а спать негде было. Был только стол, стул и гробы. Ну а гробы хорошие были, лакированные, классные, с подушкой. Я прилегла», - говорит Анна.

Сейчас вся их семья известна пользователям соцсетей. Мама тоже ведет собственный блог, где рассказывает все довольно искренне. Единственного человека из семьи, которого не видят, это Аниного брата. Так хочет он сам:

«Это его принципиальная позиция, он против того, чтобы я выставляла его», - говорит Алхим.

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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