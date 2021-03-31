Уже в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 миллионы зрителей увидят полуфинал невероятно загадочного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина».

Кроме любимых участников, личности которых пока не рассекретили, на сцене самого популярного в Украине и всем мире шоу «МАСКА» также зажжет таинственный гость – веселое и энергичное Мохито.

Этот яркий участник может разговорить каждого – недаром же он скрывается под маской такого пьянящего напитка. Но Мохито выступит в гипершоу «МАСКА» только один раз, поэтому зрителям и звездным детективам необходимо будет сразу отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в этом образе. Чтобы сделать это было легче, герой даст несколько подсказок о своей личности.

Всем приветики! Я – не совсем украинский напиток, и кто-то до сих пор считает меня гостем здесь. Уже 6 лет я живу на две страны и ни одна из них не является моей родиной. Но я чувствую себя, как дома, потому что здесь меня очень любят. Украина стала для меня страной возможностей, – признается веселое Мохито. – Мохито умеет развязывать языки – со мной разговорчивыми становятся разные люди и даже огромная территория, которая составляет единство с точки зрения истории, природных условий, населения и т.д.».

МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – сладкое Мохито, которое одурманит головы детективов / пресс-служба канала Украина

На грандиозной сцене канала «Украина» Мохито исполнит суперхит группы DZIDZIO «Я і Сара» и заставит танцевать абсолютно каждого как в зрительном зале, так и дома перед телевизором. Звездные детективы будут в восторге от его энергичного выступления и предложат сразу две версии, кто же может скрываться в этом костюме. Но будет ли среди них хотя бы одна правильная? Узнаем уже в эту субботу в полуфинале лучшей премьеры года – гипершоу «МАСКА».

Смотрите новый эпизод шоу «МАСКА» в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,