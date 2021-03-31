МАСКА: на сцене шоу выступит новый герой – сладкое Мохито, которое одурманит головы детективов
Уже в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 миллионы зрителей увидят полуфинал невероятно загадочного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина».
Этот яркий участник может разговорить каждого – недаром же он скрывается под маской такого пьянящего напитка. Но Мохито выступит в гипершоу «МАСКА» только один раз, поэтому зрителям и звездным детективам необходимо будет сразу отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в этом образе. Чтобы сделать это было легче, герой даст несколько подсказок о своей личности.
Всем приветики! Я – не совсем украинский напиток, и кто-то до сих пор считает меня гостем здесь. Уже 6 лет я живу на две страны и ни одна из них не является моей родиной. Но я чувствую себя, как дома, потому что здесь меня очень любят. Украина стала для меня страной возможностей, – признается веселое Мохито. – Мохито умеет развязывать языки – со мной разговорчивыми становятся разные люди и даже огромная территория, которая составляет единство с точки зрения истории, природных условий, населения и т.д.».
Смотрите новый эпизод шоу «МАСКА» в эту субботу, 3 апреля, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,