Любовный треугольник двух украинских певиц и миллионника из TikTok

2 апреля 2021 12:22 Александр Кива
Любовный треугольник двух украинских певиц и миллионника из TikTok
Любовный треугольник двух украинских певиц и милионника из TikTok
пресс-служба

Яркая MARLEN, эпатажная Alina Tim и блогер-милионник Luis выпустили клип на совместный трек “Аритмия”.

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Песню “Аритмия” MARLEN написала несколько лет назад, когда из-за тумана ей отменили стыковочный рейс до Стамбула, а из-за этого сгорели билеты до Пхукета. Она же выступила продюсером и режиссером клипа. Вторым режиссером стал Андрей Коротич.

С Яниной (настоящее имя MARLEN) мы познакомились совершенно случайно — в социальных сетях я откровенно рассказываю о своих пластических операциях, Янину заинтересовали вопросы по поводу ринопластики, она купила бутылку вина и приехала ко мне в гости, — вспоминает Alina Tim. — Потом оказалось, что Янина — преподаватель по вокалу. Мы стали работать вместе. И она предложила мне сделать дуэт.

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Во время записи песни артистки поняли, что им не хватает мужского вокала. Оказалось, что они обе подписаны на тик-токера Luis и любят смотреть его видео. Парень до этого никогда не пел, но внезапно согласился. Оказалось, что у него отличные вокальные данные.

Съемки шли два дня практически круглосуточно, артисты сменили целых пять локаций.

Поскольку между съемочными днями на сон у нас оставалось всего пару часов, было решено остаться ночевать в самой близкой к локации квартире — у Алины, — вспоминает MARLEN. — Спали втроем в одной кровати, так что можно смело сказать, что любовный треугольник из клипа отчасти перенесся в реальность.

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