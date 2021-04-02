Любовный треугольник двух украинских певиц и миллионника из TikTok
2 апреля 2021 12:22
Любовный треугольник двух украинских певиц и милионника из TikTok
пресс-служба
Яркая MARLEN, эпатажная Alina Tim и блогер-милионник Luis выпустили клип на совместный трек “Аритмия”.
С Яниной (настоящее имя MARLEN) мы познакомились совершенно случайно — в социальных сетях я откровенно рассказываю о своих пластических операциях, Янину заинтересовали вопросы по поводу ринопластики, она купила бутылку вина и приехала ко мне в гости, — вспоминает Alina Tim. — Потом оказалось, что Янина — преподаватель по вокалу. Мы стали работать вместе. И она предложила мне сделать дуэт.
Читайте такжеАктриса сериала "Вызов-2" Ирина Малыгина: Сыграть спасателя – по факту, как сыграть супергерояВо время записи песни артистки поняли, что им не хватает мужского вокала. Оказалось, что они обе подписаны на тик-токера Luis и любят смотреть его видео. Парень до этого никогда не пел, но внезапно согласился. Оказалось, что у него отличные вокальные данные.
Съемки шли два дня практически круглосуточно, артисты сменили целых пять локаций.
Поскольку между съемочными днями на сон у нас оставалось всего пару часов, было решено остаться ночевать в самой близкой к локации квартире — у Алины, — вспоминает MARLEN. — Спали втроем в одной кровати, так что можно смело сказать, что любовный треугольник из клипа отчасти перенесся в реальность.