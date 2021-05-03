Від пацанки до панянки-5: после разгромного интервью с Александром Педаном участница покинула проект перед балом
Финальная неделя проекта для участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) выдалась жаркой.
Мы специально устроили девушкам стрессовое интервью со звездой, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Во-первых, они должны были справиться с эмоциями при виде Александра Педана. А во-вторых, продемонстрировать интеллект и умение правильно отвечать на неудобные вопросы.
Не все смогли сдерживать эмоции при виде ведущего.
Сначала я не поверила своим глазам. Прямо передо мной сидела звезда, – улыбается Ирина #Бакуля Бакулина. – В телике он выглядит постарше. А в жизни оказался настоящим симпатюлей.
Александр Педан провел с девушками откровенное интервью.
Мне было очень интересно общаться с ними, – признался он. – Иногда их рассказы меня удивили, иногда шокировали, а иногда и порадовали.
Но для одной из участниц финальной недели интервью стало последним испытанием на проекте. После общения с Педаном педагоги Школы леди отправили ее домой. Кто покинет проект за шаг до бала, а кому достанется 100 тысяч гривен выигрыша и золотая брошка Феникса – узнаете сегодня, 3 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,