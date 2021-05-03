Від пацанки до панянки-5: после разгромного интервью с Александром Педаном участница покинула проект перед балом

3 мая 2021 12:20 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: после разгромного интервью с Александром Педаном участница покинула проект перед балом
Від пацанки до панянки-5
пресс-служба

Финальная неделя проекта для участниц «Від пацанки до панянки» (Новый канал) выдалась жаркой.

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Перед выпускным вечером в Школе леди педагоги устроили девушкам заключительные испытания, которые и показали, кто достоин стать победительницей пятого сезона проекта. На одну из проверок пригласили ведущего Improv Live Show и реалити «Эксы» Александра Педана.

Мы специально устроили девушкам стрессовое интервью со звездой, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Во-первых, они должны были справиться с эмоциями при виде Александра Педана. А во-вторых, продемонстрировать интеллект и умение правильно отвечать на неудобные вопросы.

Не все смогли сдерживать эмоции при виде ведущего.

Сначала я не поверила своим глазам. Прямо передо мной сидела звезда, – улыбается Ирина #Бакуля Бакулина. – В телике он выглядит постарше. А в жизни оказался настоящим симпатюлей.

Александр Педан провел с девушками откровенное интервью.

Мне было очень интересно общаться с ними, – признался он. – Иногда их рассказы меня удивили, иногда шокировали, а иногда и порадовали.

Но для одной из участниц финальной недели интервью стало последним испытанием на проекте. После общения с Педаном педагоги Школы леди отправили ее домой. Кто покинет проект за шаг до бала, а кому достанется 100 тысяч гривен выигрыша и золотая брошка Феникса – узнаете сегодня, 3 мая, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,

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