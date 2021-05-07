Gena VITER пригласил в свой холостяцкий особняк Ирину Федишин

7 мая 2021 18:50 Александр Кива
Gena VITER пригласил в свой холостяцкий особняк Ирину Федишин
Gena VITER пригласил в свой холостяцкий особняк Ирину Федишин
пресс-служба

Ирина Федишин подарила Gena VITER вышиванку от именитого дизайнера

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Gena VITER пригласил в гости перед светлым праздник Пасхи народную любимицу, Ирину Федишин. Подруга артиста приехала не с пустыми руками, а подарила певцу вышиванку ручной работы от именитого дизайнера. 

Ирина не смогла просто наслаждаться видом из окна четырехэтажного особняка Геннадия, поэтому отправилась в сад, где заметила канадский клен, японскую сакуру, но не увидела символ Украины — калину.

Федишин не растерялась, поэтому попросила своего супруга Виталия привезти дерево, и уже через полчаса оно было посажено на самом почетном месте.

У Гены очень красивый дом, но чувствуется, что он ведет холостяцкий образ жизни, так что я решила помочь ему по хозяйству, потому что украинские женщины могут все и вкусно приготовить, и дерево посадить и выглядеть на все сто. Желаю Гене поскорее найти свою любовь. Впереди праздник вышиванки и я рада, что Гене понравился мой подарок, вышиванка ручной работы. Все девушки будут от него без ума, – отметила Ирина Федишин.

Мы давно дружим с Ирой и Виталием. Я всегда рад, когда в моем доме друзья и есть повод накрыть стол и затопить баньку. Я верю, что несмотря на все невзгоды мы будим цвести, как калина под моим окном, – комментирует Gena VITER.

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