Самая бесстрашная ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь рисковала жизнью ради разоблачения мошенника.

Свидание с моряком дальнего плаванья. Ресторан. Дюжина устриц. Казалось бы, ничто не предвещает беды. Чем закончится этот вечер, не могла представить даже искушенная ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь. Но обо всем по порядку.

Все началось с переписки с неким Ярославом. Он позвал девушку на свидание - угощал устрицами, дарил жемчужины… Но самое интересное началось на следующий день - он забрал Елену-Кристину на машине и повез в автомобильный кинотеатр.

Аферисты в сетях-6: аферист вывез Елену-Кристину Лебедь в лес / пресс-служба Нового канала

Потом его планы резко изменились - это главный признак любой аферы! И мы съехали на какую-то сельскую дорогу, якобы забежать к его брату, - сказала Елена-Кристина.

Там-то афера и начала раскручиваться с бешеной скоростью. Пока ведущая и ее спутник стояли в лесу возле машины, к ним выбежали двое агрессивно настроенных мужчин, которые впервые за всю историю проекта направили на Елену-Кристину пистолет! Чтобы защитить девушку, Ярослав перехватил оружие и выстрелил в нападающих. Затем сказал, что убил их, а Елена-Кристина — соучастница преступления. Мол, если не хочет сесть в тюрьму — должна заплатить 10 тысяч долларов, чтобы он «отмазал» их обоих.

Чем закончилась эта афера, узнаете уже в понедельник, 17 мая, в 19:00 на Новом канале.

Напомним,