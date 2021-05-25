SWEET.TV увеличил библиотеку детского контента: мультфильмы без рекламы всегда под рукой

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV увеличил библиотеку детского контента.

Теперь на сервисе можно посмотреть мультфильмы «Свинка Пеппа», «Маша и Медведь», «Вперед», «Алладин», «Корпорация монстров» и многое другое. Они доступны бесплатно в тарифе, с родительским контролем и без нежелательной для ребенка рекламы.

Найти онлайн-кинотеатр, который удовлетворяет потребности всей семьи — сложная задача. Но самое сложное — найти безопасный, качественный контент для детей, чтобы в нем не было рекламы, он был полезным и доступным в любом месте и в любое время.

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV нашел комплексное решение этого вопроса. Это позволило ему стать идеальным сервисом для самых маленьких зрителей.

Большая библиотека контента под контролем родителей

SWEET.TV предоставляет доступ к 260+ телеканалам. Кроме наиболее популярных национальных, фильмовых и спортивных, представлены еще 28 познавательных, где всегда можно посмотреть развивающие передачи, и 17 детских — с мультиками и образовательными программами. Если вы не успели на прямую трансляцию, есть перемотка, пауза и запись телеэфира.

Также на сервисе доступны 10 000+ фильмов и мультфильмов для всей семьи от Disney, Universal, Paramount, Sony. Недавно в кинозале SWEET.TV появились любимые детские мультики: «Свинка Пеппа», а также «Маша и Медведь». Всего библиотека детского контента насчитывает 1000+ единиц и ежемесячно пополняется новинками. Смотреть их можно бесплатно в тарифе.

В начале года SWEET.TV подписал эксклюзивный контракт с Disney — киностудией, которая стала известной на весь мир благодаря невероятным анимационным фильмам, в том числе производства Pixar. Договоренности открыли доступ ко многим мультфильмам и фильмам, которые так любят смотреть маленькие зрители: «Холодное сердце», «Рапунцель: Запутанная история», «В поисках Дори», «ВАЛЛ-И», «История игрушек» и многое другое.

В приложении на телевизоре есть функция «Родительского контроля», которая ограничивает доступ к выбранным телеканалам и фильмам. В личном кабинете доступна история просмотров, поэтому родители всегда в курсе того, что смотрит их ребенок.

Пользоваться сервисом можно где угодно и без рекламы

Приложение SWEET.TV доступно на телевизорах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и даже на Xbox. Активировать подписку можно сразу на 5 устройствах: дома ребенок смотрит мультики по телевизору или на компьютере, а в гостях или в дороге — на телефоне или планшете.

Если собираетесь отправиться в путешествие на автомобиле, поезде или самолете — загрузите контент в приложение (на смартфоне или планшете) и смотрите офлайн. В кинозале отсутствует реклама.

Подключить сервис просто

Для того, чтобы стать абонентом SWEET.TV, понадобится лишь несколько минут. Зарегистрироваться можно по номеру телефона, почте, с помощью аккаунта в Facebook или Apple ID. Новым абонентам открывается бесплатный доступ на 7 дней. Затем доступно еще 14 дней пользования за 1 гривну. Подробнее — читайте по ссылке.