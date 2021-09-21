Чем вредны мультфильмы для ребенка: ответ Дмитрия Карпачева

Как мультики влияют на ребенка и почему стоит ограничивать количество проведенного времени детей перед телевизором? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий СТБ Дмитрий Карпачев.

Телеведущий часто делится в своих социальных сетях полезными советами и лайфхаками, а также отвечает на вопросы подписчиков. Так, эксперт рассказал, о чем стоит помнить родителям, оставляя ребенка с гаджетами.

Многие родители тревожатся по поводу желания детей проводить время за просмотром мультфильмов. Кроме того, часто после длительного просмотра они замечают повышенную эмоциональность ребенка, капризы, непослушание, отказ от еды и прогулок. Почему так происходит – объяснил Дмитрий Карпачев.

«Исследования показали, что у детей от 5 до 13 лет, которые смотрят телевизор (или играют в компьютерные игры) больше часа в день, присутствует дефицит уровня гормона мелатонина. Напомню, мелатонин отвечает за способность человека расслабляться, быстро и крепко засыпать. Механизм возникновения нехватки этого гормона таков: свет от экрана содержит гамма-излучения, которые путём воздействия на сетчатку глаза блокируют выработку мелатонина. Значение имеет не только длительность просмотра телевизора, но и расстояние глаз от экрана.

Нехватка мелатонина приводит к тому, что дети пребывают в напряжении, им трудно заснуть по физиологическим причинам. А недостаток сна влечёт за собой целый ряд последствий: раздражительность, плаксивость, медлительность или, наоборот, гипервозбудимость.

Теперь про поведенческие закономерности. Когда ребёнок поглощён просмотром мультика, мама занята своими делами. Она реже смотрит на него, реже выражает одобрение его действий. Постепенно эмоциональная связь между ними ослабевает. А что делает ребёнок, который недополучает маминого внимания? Он требует его. Вызывает любыми удобными способами. Если строительство башни из кубиков вряд ли надолго отвлечёт маму от своих забот, то истерика уж точно заставит её быть рядом и, хотя бы, посмотреть на своё дитя», - делится Дмитрий Карпачев.

Также ведущий отметил, что часто сюжеты мультсериалов выходят за пределы интересов возрастной категории, на которую он рассчитан, и увлекают даже взрослых. А если мама тоже смотрит, значит, это действительно интересно. Так запускается подражательная модель поведения и дети еще больше увлекаются мультфильмами.

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