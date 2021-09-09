Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 27.09.2021)

9 сентября 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 27.09.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 27.09.2021)
пресс-служба

27 сентября на СТБ выйдет 1 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 1 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в  шоу Супермама 4 сезон

27 сентября на СТБ возвращается новый сезон семейного реалити «Супермама», в рамках которого мамы с разными взглядами на воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей.

В премьерных выпусках зрители познакомятся с уникальными историями героинь и их детей. Так, среди них будет семья, которая растит малышей в лучших традициях еврейского воспитания, супруги с 30-летней разницей в возрасте, мать шестерых детей, мама-диджей и другие.
Ведущий проекта – эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

1 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите 27 сентября в 19:00 на СТБ и уже 3 октября онлайн на tv.ua.

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