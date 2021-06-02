Орел&Решка. Чудеса света: ведущий преодолел популярный паломнический маршрут за уикенд

Эксклюзив 2 июня 2021 12:12 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Орел&Решка. Чудеса света: ведущий преодолел популярный паломнический маршрут за уикенд
Орел&Решка. Чудеса света: ведущий Антон Зайцев
пресс-служба

Антон Зайцев из тревел-шоу Орел&Решка. Чудеса света на Новом канале искал приключения, проходя путь святого Иакова в Испании

Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Путь святого Иакова — один из самых популярных паломнических маршрутов. Точнее, комплекса маршрутов, которые ведут в испанский город Сантьяго-де-Компостела из разных уголков Европы. Каждый из маршрутов отличается протяженностью, один из них можно пройти буквально за уикенд. Что и сделал ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса света».

Начал свой путь ведущий в испанском городе Виго, который находится в 100 километрах от Сантьяго-де-Компостела. Там Антон купил специальный паспорт паломника — креденсиаль. По пути он ставил печати в городках, которые проходил. За день парень нашагивал более 20 километров и лишь один раз позволил себе схитрить, проехавшись на электричке.

Путь святого Иакова испытывает не только километрами, но и палящим солнцем. На этом маршруте нужно все заслужить, в том числе и вид. Сначала ты идешь по серой однообразной трассе, вдыхая пары машин, а потом потихонечку все вокруг становится зеленее, появляются деревья, растения. Природа вознаграждает тебя за выносливость, — отметил ведущий тревел-шоу.

Подкреплялся Антон в маленьких городках — в местных кафе даже есть специальные меню для паломников. Так можно вдоволь наесться при скромном бюджете. А ночевал парень в специальных приютах — альберге, которые за символическую плату предоставляют ночлег пилигримам.

Несмотря на непростой и долгий путь, ведущий все же добрался к месту назначения — собору святого Иакова, который поразил его своими масштабами и убранством. А в качестве бонуса он получил сертификат, подтверждающий прохождение пути святого Иакова.

Следите всей семьей за приключениями ведущих «Орла&Решки. Чудеса света» по субботам в 11:00. Премьера нового сезона — «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым — в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале!

Напомним, 

Облако тегов

Орел и Решка путешествия Орел и Решка. Чудеса света 2021 Антон Зайцев

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Новости

Орел и Решка. Земляне: 5 веских причин, почему вам стоит посмотреть тревел-шоу
Ослабят ли в Украине карантин на лето
Lifestyle

Ослабят ли в Украине карантин на лето
Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света
Новости

Орел и Решка. Чудеса света: ведущая провела ночь на краю света
Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет Бофорт
Интервью

Мишель Фэйрли о сериале «Белая принцесса»: Я понятия не имела, кто такая Маргарет БофортЭксклюзив

Популярное на сайте

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Холостяк-11: стало известно, остались ли вместе Михаил Заливако и Анна Богдан

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 28.05.2021
Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта

Холостяк. Жизнь после проекта: все подробности жизни участниц и Михаила Заливако после проекта
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK