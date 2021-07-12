Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade ушла в монастырь

Ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade побывала в болгарском Иерусалиме.

В двух часах езды от столицы Болгарии Софии есть город Рила. Туристы приезжают туда кататься на лыжах, а местные - в Рильский монастырь, который называют болгарским Иерусалимом. Michelle Andrade - певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое Новый канал показывает по субботам - даже переночевала в этом храме.

Монастырь больше напоминает крепость. В центре - каменный храм и 700-летняя смотровая башня. Двор окружен чем-то вроде крепостной стены, но в ней находятся келии монахов, старинная библиотека и комнаты для паломников. В эти комнаты пускают и обычных туристов. Такой ночлег обойдется в 30 левов (около 500 грн).

В монастыре есть устав, с которым нужно считаться. Важно прилично одеваться, обязательно прикрывать руки и ноги. В 9 вечера ворота монастыря закрываются. Ночевать здесь считается большой благодатью, - рассказал Michelle Andrade местный священник.

Ведущая Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

В монастырской комнате ничего лишнего - кровати, столы, иконы. Но этого более чем достаточно, чтобы полноценно отдохнуть и набраться сил перед сложным днем.

Там было чистенько и прохладно. Я чувствовала себя, как на какой-то маленькой даче, - рассказала ведущая тревел-шоу. - А какой вид из окна! Природа - лес, река, которая мощно звучит!

пресс-служба Нового канала

Напомним,