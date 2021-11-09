МАСКА 2 сезон: Владимир Остапчук примерит образ одного из самых известных сериальных героев современности

Четвертый эфир наиболее таинственного на украинском телевидении шоу «МАСКА» поразит зрителей новыми загадками и перевоплощениями.

В эту субботу на гипершоу «МАСКА» произойдет настоящее ограбление! Группа авантюристов в красных комбинезонах и масках угрожает захватить сцену.

Но спокойно – в одном из этих дерзких преступников замаскировался ведущий любимого шоу миллионов зрителей Владимир Остапчук, который в четвертом выпуске перевоплотится в героя культового сериала «Бумажный дом».

Я обожаю этот сериал! Мы с женой смотрели его во время первого карантина. Такое впечатление, что мне продали бесконечный фейерверк эмоций, потому что мы посмотрели первую серию и такие: «Ну, все, 2 часа ночи, идем спать». Потом показывают тизер к следующей серии, и мы понимаем – черт, снова не спать до 4 утра, – говорит ведущий грандиозного шоу «МАСКА» на канале «Украина» Владимир Остапчук. – Даже если вы еще не видели этот легендарный испанский сериал, все равно знайте, что там обычные граждане Мадрида были «за» грабителей, потому что те олицетворяли собой борьбу со злом.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

А с каким злом придется бороться ведущему в новом эпизоде масштабного проекта – узнаем уже вскоре. Пока же Владимир надеется, что ему с коллегами в дальнейшем будет удаваться отгадывать звезд в удивительных костюмах.

Мы уже прикипели к нашим маскам, каждый участник имеет свою армию поклонников среди зрителей. Поэтому, конечно же, с каждым эфиром открывать какую-то маску сложнее. Но поймите нас правильно – мы не хотим сказать, что кто-то проиграл, просто у нас победило желание как можно скорее узнать, кто там прячется. В предыдущих эфирах у звездных детективов были правильные версии по поводу тех героев, которых мы уже рассекретили, поэтому интересно, удастся ли им разгадать и других участников, – отметил ведущий грандиозного шоу.

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

Напомним,