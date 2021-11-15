В семье украинской певицы пополнение: Хлопочу над ними
Автор-исполнитель BATURA, помимо творческой карьеры, уже много лет увлекается разведением собак породы грузинская горная.
Одна из собак изменила все планы артистки. У грузинской сторожевой по кличке Бирма начались роды, и в воскресный день, не дозвонившись до ветеринара, девушка приняла роды самостоятельно.
Я очень счастлива, что теперь не у одной меня день рождения 14 ноября. Родилось два щенка – мальчик и девочка. Так что теперь хлопочу над ними. Самый неожиданный и приятный подарок сделала мне моя любимая собака Бирма, – говорит BATURA.