В семье украинской певицы пополнение: Хлопочу над ними

Эксклюзив 15 ноября 2021 10:27 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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В семье украинской певицы пополнение: Хлопочу над ними
Певица BATURA
пресс-служба артиста

Автор-исполнитель BATURA, помимо творческой карьеры, уже много лет увлекается разведением собак породы грузинская горная.

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14 ноября певица BATURA планировала отпраздновать свой день рождения в кругу близких и друзей за праздничным столом, но не тут-то было.

Одна из собак изменила все планы артистки. У грузинской сторожевой по кличке Бирма начались роды, и в воскресный день, не дозвонившись до ветеринара, девушка приняла роды самостоятельно. 

Я очень счастлива, что теперь не у одной меня день рождения 14 ноября. Родилось два щенка – мальчик и девочка. Так что теперь хлопочу над ними. Самый неожиданный и приятный подарок сделала мне моя любимая собака Бирма, – говорит BATURA.

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