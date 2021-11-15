В семье украинской певицы пополнение: Хлопочу над ними Эксклюзив Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Певица BATURA пресс-служба артиста

Автор-исполнитель BATURA, помимо творческой карьеры, уже много лет увлекается разведением собак породы грузинская горная.