Alekseev рассказал о жизни с участницей группы "ВИА Гра"

19 ноября 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Alekseev рассказал о жизни с участницей группы
Певец Alekseev
пресс-служба Нового канала

Личными секретами Alekseev поделился за кулисами шоу Нового канала «Хто зверху?».

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Заглянуть в личную жизнь селебритиз – желание едва ли не каждого. Одной из ярких звездных молодых пар, которыми много интересуются, является певец Alekseev и солистка группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая. 

За кулисами развлекательного шоу «Хто зверху?» парень рассказал о главной традиции с любимой.

Мы – артисты, поэтому очень часто бываем врозь друг от друга. Концерты, гастроли, съемки… Летаем по разным городам и странам, – говорит он. – И вот, встретившись после такого расставания, всегда выключаем телефоны, никому не отвечаем, ни с кем не общаемся. Проводим время только вдвоем. Это наша хорошая привычка.

Alekseev и Ульяна Синецкая / пресс-служба Нового канала
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Каких-то необычных хобби у пары нет. Они привыкли наслаждаться друг другом и проводить общее время с пользой. Прежде всего, в профессиональном плане.

Из-за того, что мы оба музыканты, у нас много общих интересов, – рассказал Алексеев. – Любим вместе слушать музыку. Делимся друг с другом идеями, наработками, советуемся. Еще любим теплые семейные вечера. К сожалению, семья моей девушки живет далеко отсюда, поэтому к нам часто приходит моя. Ульяна много готовит, и мы устраиваем посиделки.

Напомним, 

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