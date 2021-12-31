Похмельная солянка от Анны Жижи - рецепт
Ведущая Нового канала Анна Жижа поделилась рецептом «спасительного» блюда.
Ингредиенты на кастрюлю:
- Телятина – 1.5 кг
- Грудинка копченая – 300 г
- Колбаски – 600 г
- Соленые огурцы – 5 шт.
- Каперсы маринованные – 1 ст. л.
- Лук –1 головка
- Чеснок – 2 зубчика
- Помидоры – 4 шт.
- Красный острый перец – 1 шт.
- Консервированные очищенные томаты – 1 банка (желательно кусочками)
- Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу
- Оливковое масло – 5 г
- Сметана
Приготовление:
1. Нарежьте телятину небольшими кусками, а грудинку – кубиками. Обжарьте их вместе в кастрюле до румяности. Добавьте лук и чеснок. Обжарьте до запаха.
2. Нарежьте кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры.
3. Нарежьте колбаски. Они должны быть нескольких сортов – вареные и копченые!
4. Добавьте в кастрюлю к мясу огурцы. Тушите пять минут. Затем добавьте помидоры и каперсы и продолжайте тушить еще пять минут. Каперсы я беру сразу с морской солью, поэтому вместе с ними и солю блюдо – идет столовая ложка.
5. Консервированные томаты тоже отправьте в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если цели – измельчите их вилкой. Тушите десять минут.
6. Затем добавьте колбаски и целый перец и тушите пять минут.
7. Залейте в кастрюлю кипяток. Закройте крышкой и варите на небольшом огне 20 минут.
8. Поперчите и посыпьте зеленью. Можете пробовать, добавив сметану.
Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день, – говорит ведущая Нового канала. – Но я советую потратить этот час 31 декабря. Тогда утро 1 января будет спасено.