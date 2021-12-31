Похмельная солянка от Анны Жижи - рецепт

Ведущая Нового канала Анна Жижа поделилась рецептом «спасительного» блюда.

Ингредиенты на кастрюлю:

Телятина – 1.5 кг

Грудинка копченая – 300 г

Колбаски – 600 г

Соленые огурцы – 5 шт.

Каперсы маринованные – 1 ст. л.

Лук –1 головка

Чеснок – 2 зубчика

Помидоры – 4 шт.

Красный острый перец – 1 шт.

Консервированные очищенные томаты – 1 банка (желательно кусочками)

Зелень, морская соль, молотый черный перец по вкусу

Оливковое масло – 5 г

Сметана

Приготовление:

Уверены, что все планируют весело провести новогоднюю ночь. Поэтому утром 1-го января точно захочется отведать чего-нибудь горяченького. Похмельная солянка – действенное и вкусное средство против последствий вчерашнего застолья. Рецепт «спасительного» блюда несложен. Им поделилась ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа.

1. Нарежьте телятину небольшими кусками, а грудинку – кубиками. Обжарьте их вместе в кастрюле до румяности. Добавьте лук и чеснок. Обжарьте до запаха.

2. Нарежьте кубиками соленые (из бочки) огурцы и помидоры.

3. Нарежьте колбаски. Они должны быть нескольких сортов – вареные и копченые!

4. Добавьте в кастрюлю к мясу огурцы. Тушите пять минут. Затем добавьте помидоры и каперсы и продолжайте тушить еще пять минут. Каперсы я беру сразу с морской солью, поэтому вместе с ними и солю блюдо – идет столовая ложка.

5. Консервированные томаты тоже отправьте в кастрюлю, если они уже нарезаны кусочками. Если цели – измельчите их вилкой. Тушите десять минут.

6. Затем добавьте колбаски и целый перец и тушите пять минут.

7. Залейте в кастрюлю кипяток. Закройте крышкой и варите на небольшом огне 20 минут.

8. Поперчите и посыпьте зеленью. Можете пробовать, добавив сметану.

Обычно приготовление (при наличии всех продуктов) занимает максимум час. А удовольствие от спасительной солянки длится весь день, – говорит ведущая Нового канала. – Но я советую потратить этот час 31 декабря. Тогда утро 1 января будет спасено.

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