Все тайное становится явным: впервые солист группы AVIATOR раскрыл тайну личной жизни

22 февраля 2022 12:40 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Все тайное становится явным: впервые солист группы AVIATOR раскрыл тайну личной жизни
Все тайное становится явным: впервые солист группы AVIATOR раскрыл тайну личной жизни
личный архив артиста

Рецепт счастливой истории любви от группы AVIATOR.

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Совсем недавно прошел самый романтический день в году – 14 февраля, День всех влюбленных. Каждый год, именно в эту дату, пары стараются показать, насколько они дороги друг другу. Группа AVIATOR не стала исключением: солисты выразили свои чувства в новой песне с символическим названием – “Кохай”.

Дмитрий Тодорюк: “Песня “Кохай” по-настоящему особенная для меня. На ее написание меня вдохновила моя ученица - успешная, но одинокая бизнес-леди, с которой я занимаюсь вокалом. Ее жизненная ситуация настолько поглотила меня, что после очередного занятия я быстро набросал текст песни. Примерял на давно залежавшуюся демку, которую когда-то присылал мне Андрей, после чего мы начали активную и кропотливую работу на студии”.

Главный меседж романтического трека – любовь не терпит осознанности, закономерности и на 100% обдуманных решений. Любовь - это спонтанность, случайность, возникшая в самый неподходящий момент. 

Кохання любить випадковості, – говорят артисты.

Андрей Сторож: “Когда Дима принес мне демо-трек, я сразу словил этот лирический настрой, и как-будто прочувствовал всю теплоту его связи с героиней, и сопереживания ей. Мы закрылись на студии, и долго искали “идеальное” звучание сингла. Хотелось, чтобы в песне каждая слушательница нашла для себя поддержку во взаимоотношениях с близкими. Надеюсь, нам это удалось!”

“Кохай” – песня, которая впервые за долгое время существования группы, написана в соавторстве фронтменов группы - Андрея Сторожа и Дмитрия Тодорюка.

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