Cолист группы AVIATOR Андрей Сторож впервые рассказал о своей жене

Сегодня, 5 июля, свой 39-й день рождения празднует солист группы AVIATOR, музыкант и композитор Андрей Сторож.

Накануне праздника в эксклюзивном интервью программе «Утро с Интером» артист впервые рассказал о личной жизни и признался, что связывает его с певицей Анной Добрыдневой.

Вот уже 17 лет Андрей Сторож выходит на сцену в составе «Авиатора». В 2005 году группа начинала как трио, но несколько лет назад Игорь Воевуцкий покинул команду. Тогда казалось, что AVIATOR вот-вот прекратит свое существование, однако музыканты Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк продолжили творить и выступать вдвоем. Сейчас «Авиатор» переживает новый период: коллектив много экспериментирует с репертуаром, записывает новые песни. Тем не менее – не задумывается ли Андрей о сольной карьере?

Я всегда мечтал о большой сцене, хотел петь в бойз-бенде, – признается музыкант. – У меня все стены были завешаны постерами групп Backstreet Boys, 'N Sync, «Иванушки». И я дорожу этой мечтой, тем шансом, который в свое время мне дал Юрий Никитин, и отношениями в группе».

Коллега Андрея по группе AVIATOR – Дмитрий Тодорюк – говорит, что они дружат и вне работы. А конфликты в их коллективе случаются крайне редко. Недавно мужской дуэт записал новую песню вместе с певицей Анной Добрыдневой. Андрей Сторож часто публиковал снимки с Аней в соцсетях, что повлекло за собой слухи об их романе. Но журналистам «Утра с Интером» музыкант признался, что их с певицей связывают лишь дружба и творчество. Более того, Андрей впервые рассказал о том, что уже несколько лет как распрощался со статусом холостяка! Кто супруга артиста и почему он ее никогда не показывает?

Моя жена очень домашняя, она не связана с шоу-бизнесом, – объясняет Андрей Сторож. – Она не любит социальные сети. Сейчас такое странно слышать, но у нее даже нет странички в Instagram».

Также певец рассказал, какие цели ставит перед собой на будущее и чего ему сейчас больше всего не хватает:

Мне 39 лет, скоро будет 40 – для меня это некий переломный момент. И мне кажется, в этом возрасте у тебя уже должно быть все. Но мне не хватает детей. Еще я бы хотел иметь собственный дом. Это главные мечты на ближайшие 5 лет. А на сцену я собираюсь выходить и в 60 лет. Для этого мы с Димой держим себя в тонусе».

Что касается творческих планов, то Андрей Сторож не только собирается продолжать развивать группу, но и хочет основать продюсерский центр, который помогал бы начинающим артистам – таким же мечтателям, какими 17 лет назад были и они с Дмитрием, когда создавалась группа AVIATOR.