Cолист группы AVIATOR Андрей Сторож впервые рассказал о своей жене
Сегодня, 5 июля, свой 39-й день рождения празднует солист группы AVIATOR, музыкант и композитор Андрей Сторож.
Вот уже 17 лет Андрей Сторож выходит на сцену в составе «Авиатора». В 2005 году группа начинала как трио, но несколько лет назад Игорь Воевуцкий покинул команду. Тогда казалось, что AVIATOR вот-вот прекратит свое существование, однако музыканты Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк продолжили творить и выступать вдвоем. Сейчас «Авиатор» переживает новый период: коллектив много экспериментирует с репертуаром, записывает новые песни. Тем не менее – не задумывается ли Андрей о сольной карьере?
Я всегда мечтал о большой сцене, хотел петь в бойз-бенде, – признается музыкант. – У меня все стены были завешаны постерами групп Backstreet Boys, 'N Sync, «Иванушки». И я дорожу этой мечтой, тем шансом, который в свое время мне дал Юрий Никитин, и отношениями в группе».
Моя жена очень домашняя, она не связана с шоу-бизнесом, – объясняет Андрей Сторож. – Она не любит социальные сети. Сейчас такое странно слышать, но у нее даже нет странички в Instagram».
Также певец рассказал, какие цели ставит перед собой на будущее и чего ему сейчас больше всего не хватает:
Мне 39 лет, скоро будет 40 – для меня это некий переломный момент. И мне кажется, в этом возрасте у тебя уже должно быть все. Но мне не хватает детей. Еще я бы хотел иметь собственный дом. Это главные мечты на ближайшие 5 лет. А на сцену я собираюсь выходить и в 60 лет. Для этого мы с Димой держим себя в тонусе».