Игры талантов: участник шоу съест скорпиона?
23 февраля 2022 11:45
Ведущая проекта «Игры талантов» DZIDZIO
пресс-служба канала Украина
Считанные дни остались до премьеры масштабного проекта «Игры талантов» и канал «Украина» решил открыть зрителям несколько интересных секретов самого ожидаемого шоу сезона.
Читайте такжеDZIDZIO, Монро и Тоня Матвиенко – о лечении народными методами: Глаза просто залиты кровьюОказывается, в каждой программе «Игры талантов» украинцев ждут отнюдь не банальные выступления талантов, а по-настоящему удивительные мини-шоу со своими историями. Вряд ли кто-то ежедневно наблюдает за укротителями скорпионов!
А откуда же возник такой талант?
Некоторое время я жил в Америке. Именно там и узнал о трюках со скорпионом – мне их показал мужчина, который продает всяческих пауков, змей и этих красавцев. Так потихоньку я научился класть их в рот, могу даже 2-3 штуки поместить, – поделился участник проекта «Игры талантов» Александр Шимко на съемочной площадке.
Участник проекта «Игры талантов» / пресс-служба канала Украина
Напомним,