Игры талантов: участник шоу съест скорпиона?

23 февраля 2022 11:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: участник шоу съест скорпиона?
Ведущая проекта «Игры талантов» DZIDZIO
пресс-служба канала Украина

Считанные дни остались до премьеры масштабного проекта «Игры талантов» и канал «Украина» решил открыть зрителям несколько интересных секретов самого ожидаемого шоу сезона.

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Оказывается, в каждой программе «Игры талантов» украинцев ждут отнюдь не банальные выступления талантов, а по-настоящему удивительные мини-шоу со своими историями. Вряд ли кто-то ежедневно наблюдает за укротителями скорпионов! 

А откуда же возник такой талант?

Некоторое время я жил в Америке. Именно там и узнал о трюках со скорпионом – мне их показал мужчина, который продает всяческих пауков, змей и этих красавцев. Так потихоньку я научился класть их в рот, могу даже 2-3 штуки поместить, – поделился участник проекта «Игры талантов» Александр Шимко на съемочной площадке.

Участник проекта «Игры талантов» / пресс-служба канала Украина

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Мужчина развивает свой талант уже около 15 лет, поэтому его выступление должно произвести впечатление на каждого! Не удержится от эмоций и ведущий шоу «Игры талантов» DZIDZIO. Артист впервые признается, что имеет панический страх перед членистоногими, а удастся ли DZIDZIO преодолеть его – зрители узнают совсем скоро! 

Напомним, 

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