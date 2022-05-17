З телестудії на блокпост: як змінилося життя у війну ведучих “Ранку у великому місті” на ICTV

Эксклюзив 17 мая 2022 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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З телестудії на блокпост: як змінилося життя у війну ведучих “Ранку у великому місті” на ICTV
З телестудії на блокпост: як змінилося життя у війну ведучих “Ранку у великому місті” на ICTV
Пресслужба каналу ICTV

У мирний час – ведучі “Ранку у великому місті” на ICTV, у воєнний – борці за тихе й світле життя в Україні. Юлія Зорій, Павло Казарін і Сергій Лиховида - працють на своєму полі бою.

Юлія Зорій

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З перших днів війни приймає дзвінки на гарячій лінії психологічної підтримки. Ведуча ділиться, що спочатку отримувала дуже багато звернень, бо люди були розгублені і дуже налякані, не знали що робити і як правильно вчинити в цій ситуації. Як врятувати своє життя. Пізніше переважна більшість телефонувала, бо почувалася винною… Люди страждали від того, що вони недостатньо корисні, недостатньо ефективні, що могли би більше і краще допомогти. Це були, наприклад, мами з маленькими дітьми на руках, чи люди, які доглядали лежачих батьків і були обмежені в своїх діях. Юлія разом із ними шукала варіанти як і чим вони можуть допомогти, враховуючи їх ситуацію і можливості. Після розмов, вони плакали і багато-багато дякували, а ведуча ICTV  прощалася з ними, клала трубку і плакала сама…

Павло Казарін

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З перших днів війни був в теробороні, а зараз він – боєць Збройних Сил України… І вступив до лав тероборони. Ведучий розповідає, що черга на мобілізацію була величезною та недвозначною. Служба в армії на очах перетворювалася з обов'язку на привілей. Павлу вдалося потрапити до останнього вагону – вже на третій день війни військкомати зрозуміли, що пропозиція випереджає попит і почали брати лише людей з досвідом…

 

Сергій Лиховида

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Бореться на інформаційному фронті. Він запустив YouTube-канал “Розмова”, де бере інтерв’ю у зірок українського медіапростору, які розповідають як війна змінила їх життя і діляться усіма переживаннями, які накипіли за цей час. Це не класичний формат інтерв'ю, а відверта та глибока розмова на важкі та важливі теми, з долею оптимізму і вірою у світле майбутнє України. 

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