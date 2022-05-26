Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії Пресслужба каналу ICTV

Актор “Дизель Шоу” на ICTV Єгор Крутоголов розповів, як спілкується зі своїми родичами і друзями з росії в інтерв’ю для “КП в Україні”.