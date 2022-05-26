Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії
Актор “Дизель Шоу” на ICTV Єгор Крутоголов розповів, як спілкується зі своїми родичами і друзями з росії в інтерв’ю для “КП в Україні”.
У мене там дві троюрідні сестри, які досі мовчать. З родичами моєї дружини зараз спілкування на нулі, хоча ми були достатньо близькі до цього часу. Я розумію, наскільки важко протиставити нашу аргументацію пропаганді. Наші слова по телефону — «ти ж тут був, ти ж мені довіряєш, все насправді не так, як вам там кажуть» — це аудіальне звернення до реципієнта. І що цьому протистоїть? Пропаганда, красиво замаскована під правду. До того ж, усі федеральні канали росії керуються з одного центру. Тому у них виникає ілюзія того, що вони дивляться різні канали, які транслюють однаково “правдиву” інформацію . І коли тобі начебто з різних джерел говорять одне і теж, твоя аудіо-промова просто не може протистояти за впливом на психіку людини гарно змонтованій пропаганді”, - каже Єгор.
Недарма психологи стверджують, що виведення людини з-під дії такої пропаганди, як-от російська, дорівнюється лікуванню дуже серйозних психічних захворювань. Надзвичайно складно навіть спеціалісту вивести людину з цього стану.
Ми спочатку всі думали: «Зараз ми своїм родичам скажемо, мовляв, альо, нас тут бомблять ваші, а вони нам: та ви що, та ми зараз за вас перевернемо весь світ, скинемо путіна, щоб вас не бомбили…» Ага! Вони думають, що ми тут усі сходимо з глузду і починається: «Ну, потерпіть, ми за вас молимся, скоро все буде добре, путін вас асвабадіт». Та щоб ви всралися вже! Як ви вже дістали своєю тупістю, впевненістю в якихось безглуздих ідеалах”, - додає актор “Дизель Шоу”.
Єгор зізнається, що для нього це суцільне розчарування в цілій нації, серед якої було дуже багато людей, на яких хотілося рівнятися, які були прикладом для нього.
А тепер ти розумієш, що це агресивна нація. Звісно, не вся, бо ми бачимо людей, які розуміють, що відбувається. Але більшість глибоко розчаровує. Скільки вже разів це відбувалося в нашій історії. І ми знову починаємо їх любити, дружити з ними, а вони на нас нападають. Треба вже на цьому поставити крапку і порвати ці стосунки”, - наголошує Крутоголов.